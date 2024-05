Denuncian el uso de policía de Namiquipa para hacer el cobro de agua en Lázaro Cárdenas

En un caso inédito, habitantes del seccional de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Cuauhtémoc, denunciaron haber recibido mensajes por parte de la Presidencia Seccional en las que les notificaban sobre el cobro del servicio de agua potable, el cual se haría con el apoyo de la Policía Municipal de Namiquipa.

Al respecto, el secretario Municipal, Rafael Cavazos Aragón, se mostró sorprendido al afirmar que también recibió la queja ciudadana, destacando que desde hace años el seccional no cuenta con agentes preventivos, sin embargo, a través de redes sociales trascendió que agentes policiacos del municipio de Namiquipa fueron quienes realizaron el respectivo cobro.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior originó incertidumbre y malestar entre la población, al afirmar que se tratan de actos de hostigamiento por parte del auxiliar Administrativo de Lázaro Cárdenas, Esteban Ramos Pacheco, por lo que la autoridad municipal habrá de investigar para confirmar las quejas y proceder conforme a la ley.

El funcionario indicó que a simple vista se trata de una serie de violaciones cometidas por la autoridad municipal en caso de que se confirmen las denuncias ciudadanas, ya que la policía preventiva no tiene ninguna facultad para el cobro de determinados servicios, mucho menos una corporación ajena al municipio, la cual viola la ley al estar en otra jurisdicción.

Cuauhtémoc Auditará sindicatura a presidencia seccional de Lázaro Cárdenas

Con lo anterior son varias las irregularidades que se le han señalado a Esteban Ramos, desde el manejo inadecuado de recursos, hasta casos de intimidación en contra de funcionarios municipales, entre estos la directora de Finanzas, Patricia Ramírez Ceballos, caso que ya indaga el área jurídica del Municipio para proceder legalmente en caso necesario.

Es por ello que en la pasada sesión de Ayuntamiento se acordó tanto la comparecencia de Ramos Pacheco como de la tesorera, para presentar las inquietudes de la autoridad municipal como las respectivas aclaraciones del Presidente Seccional.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

No obstante, Rafael Cavazos informó que no se ha podido notificar oficialmente al auxiliar Administrativo al no ser localizado, aunque indicó que éste ya se dio por enterado a través de redes sociales, en las cuales publica comentarios en contra de la autoridad municipal.

Finalmente, el secretario Municipal dijo que durante el inicio de la semana se presentarán representantes, tanto de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para analizar las condiciones del Comité encargado del servicio de agua potable en Lázaro Cárdenas, en el cual se presentan una serie de inconsistencias.