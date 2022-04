Denuncian irregularidades en fraccionamiento Valle Escondido en Cuauhtémoc

Un grupo de vecinos que habitan el nuevo fraccionamiento Valle Escondido en Cuauhtémoc, denunciaron públicamente una serie de irregularidades que afectan a cerca de 500 viviendas.

Los afectados denunciaron directamente al fraccionador Adolfo Ordoñez, quien años atrás ya había sido señalado por irregularidades en otro proyecto inmobiliario ubicado en los limites de los municipios de Cuauhtémoc y Cusihuiriachi.

En esta ocasión la denuncia se centra en la falta de pagos de derechos por parte del fraccionador ante el municipio y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), lo que ocasiona que las 500 viviendas cuenten con tomas irregulares, al menos para el servicio de agua potable.

Dicha situación fue confirmada por parte del titular de la JMAS de Cuauhtémoc, Miguel López, quien indicó que dicha dependencia no está en posibilidades de formalizar un contrato de servicio con las cerca de 50 viviendas que ya se encuentran habitadas, toda vez que el fraccionador no ha realizado el pago por el servicio además de ofrecer a los moradores un contrato de arrendamiento y no de compra – venta.

Actualmente las 50 familias que ya utilizan las fincas seguirán contando con el servicio de agua potable a través de una cuota fija que la JMAS establecerá en apoyo a los afectados, sin embargo, el resto de las tomas serán suspendidas.

Por su parte Adolfo Ordoñez, fraccionador señalado, indicó que, si cuenta con los derechos correspondientes, así como los permisos de construcción autorizados por la administración municipal durante el periodo 2018 – 2021.