Designan provisionalmente a Pedro Morales jefe administrativo de Tránsito Cuauhtémoc

El presidente Municipal de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza, confirmó la designación de manera temporal en la jefatura administrativa de Tránsito y Vialidad, de Pedro Morales Palomino, quien a la fecha, se desempaña como segundo a bordo en ese departamento, esto, mientras se evalúan otros perfiles idóneos como titulares de Tránsito en lo que al Municipio se refiere, ya que el área operativa corre a cargo del Mando Único Policial.

Dicho movimiento surgió tras la renuncia del otrora Jefe de Tránsito, Jaime Trujillo Erives, luego de que fuera captado en imágenes de video adquiriendo cerveza a bordo de una unidad de Tránsito y Vialidad.

Al respecto, el alcalde enfatizó que lo sucedido con Trujillo Erives le han hecho reflexionar sobre casos similares en los que se ha involucrado a funcionarios de otros niveles de gobierno sin que haya sucedido nada en su contra, mientras que en lo referente al exfuncionario, tuvo que presentar su renuncia.

Agregó que la designación de un encargado del despacho de Tránsito y Vialidad no es fácil, al no estar preparados para ello, ya que no se esperaba lo sucedido con Jaime Trujillo al ser captado por medio de un teléfono celular, adquiriendo bebidas embriagantes.

En el caso de Morales Palomino, Pérez Mendoza dijo tener toda la confianza en el servidor público, quien, hasta antes de ser notificado de su nueva encomienda, se desempeñaba como subjefe del Departamento de Tránsito y Vialidad.

Dentro de su actividad en la función pública, Pedro Morales se ha desempeñado por cerca de 40 años en distintas funciones en el citado departamento, desde agente patrullero, hasta ser el titular del mismo, en anteriores administraciones, destacando que es uno de los funcionarios con más antigüedad en el Departamento de Tránsito, lo que le ha dado pie a ser uno de los oficiales más respetados por la población.

Al igual que en Tránsito y Vialidad, Beto Pérez informó que en corto plazo se dará el nombramiento oficial de los titulares de Fomento Económico, y Desarrollo Social, Jesús Sánchez y Luis Pimentel, quienes, afirmó, mostraron la capacidad para atender las encomiendas.

Cabe recordar que en el caso de Jesús Sánchez, este fue comisionado como encargado de Fomento Económico tras la salida de Adalberto Flores, quien actualmente labora para Gobierno del Estado, mientras que la situación de Luis Pimentel, suplió a Miguel Ángel Holguín tras presentar su renuncia para atender asuntos personales.