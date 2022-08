Desmiente gobernadora a funcionarios; niega inversión millonaria para Cuauhtémoc

A pesar de que funcionarios del Gobierno del Estado afirmaron que la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunciaría en Cuauhtémoc la inversión de más de mil millones de pesos en diversos proyectos para el municipio, la mandataria estatal negó tal hecho al declarar que no existe una cifra en particular que se prevea invertir en esta región. Lo anterior luego de que integrantes del Congreso Local y el propio alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Mendoza, fueron notificados por funcionarios allegados a la Gobernadora sobre la aplicación de mil 400 millones de pesos en obras y servicios, para lo cual, Maru Campos dijo que no se debe presumir la aplicación de recursos, sino analizar las necesidades que tienen los cuauhtemenses.

Esto es contrario a lo que integrantes de la Subcoordinación de Gabinete estatal señalaron desde el mes de mayo, periodo en el que informaron al alcalde “Beto” Pérez que habría una importante inversión para el municipio de Cuauhtémoc por parte dela presente administración estatal, información que también recibió el diputado local, Saúl Mireles Corral.

Incluso, se indicó que sería en el mes de junio cuando la Gobernadora estaría en Cuauhtémoc para informar de los proyectos en los que se aplicarían los mil 400 millones de pesos, además de poner en marcha la Plataforma Centinela, sin que esto sea una realidad a la fecha.

Al ser cuestionada sobre el tiempo en el que se prevé aplicar los mil 400 millones de pesos, la gobernadora se mostró sorprendida por el cuestionamiento, ya que dijo que dicha cifra era desconocida y que son los medios de comunicación quienes la establecieron, sin embargo, el propio Secretario General de Gobierno, César Jauregui Moreno, señaló a representantes de medios de comunicación que se prevé la inversión de más de mil millones de pesos para esta región.

Lo anterior ha originado incertidumbre entre los cuauhtemenses por la falta de información real sobre los proyectos del Estado en esta región, ya que, al desmentir a funcionarios de su gabinete, la Gobernadora pone en duda el cumplimiento a compromisos establecidos desde su periodo de campaña, condición que integrantes del Consejo de Desarrollo Regional (CODER), muestran su preocupación por la falta de obra estatal desde hace más de 6 años.

La realidad de los proyectos para el presente año que fueron presentados por la Presidencia Municipal representan una inversión de 38 millones de pesos, esto en proyectos en los que se prioriza la restauración del Corredor Comercial “Manitoba”, así como la continuidad de vialidades para la conexión de colonias populares ubicadas al oeste de la ciudad, así como obras de pavimentación tanto en la cabecera municipal como en los seccionales.

Además, luego de anunciar la construcción de un hospital en la ciudad de Cuauhtémoc, la jefa del ejecutivo dijo que dicha obra aún está en análisis luego de que la Presidencia de la República anunciara que el sector salud pasaría a la federación, lo cual obligaría a cancelar el proyecto previsto por el Estado.

También se indicó que la cantidad de 11 millones de pesos para retomar la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres también se vería reducida, por lo que integrantes de la Iniciativa Privada han señalado que en las últimas semanas surgió un cambio radical en las finanzas del Estado que obligó a modificar los proyectos establecidos.