Destacan empresarios labor de turismo municipal en el nombramiento de la OMT

Luego de que la Organización Mundial de Turismo otorgará el nombramiento de talla global a Creel, municipio de Bocoyna, como parte del exclusivo grupo de Best Tourism Villages of the World 2022 (Mejores Pueblos para el Turismo), empresarios del municipio serrano, reconocieron la importante labor de la Dirección de Turismo Municipal para lograr tan importante mención por parte de una organización internacional.

Propietarios de hoteles y restaurantes, principalmente, señalaron que es justo reconocer la intervención de la Dirección de Turismo, al ser el área encargada por más de 6 meses de recabar y aportar la información necesaria para llenar los requerimientos de la convocatoria, así como la logística y personal artístico cultural que engalanaron el cortometraje que trascendió a través del sitio web YouTube.

Después de dar a conocer los resultados por la Organización Mundial de Turismo de los mejores pueblos turísticos del mundo, en el que Creel, municipio de Bocoyna, fue el galardonado de los 136 destinos de 57 países, de los cuales sólo se lograron 32, de estos, dos son en México, los sectores beneficiados con este nombramiento del “Pueblo Mágico”, indicaron que existe una gran coordinación entre Iniciativa Privada y autoridades para detonar el turismo en la entidad, logrando no solo eso, sino tener el reconocimiento a nivel internacional.

Al ser enterado del reconocimiento del sector empresarial, el director de Turismo de Bocoyna, Jaime Campos, destacó que es gratificante ver los resultados después de un gran esfuerzo y trabajo en conjunto de varias instituciones, así como a la buena relación que tienen con los pueblos originarios que hoy dignamente demuestra gran parte de la riqueza turística cultural del territorio nacional.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, el funcionario agradeció la disponibilidad y apoyo del Secretario de Turismo Edibray Gómez Gallegos y todo su equipo, por tomar en cuenta a la región de Bocoyna, en donde existen diversas riquezas turísticas, a la vez de hacer una felicitación por este reconocimiento al Pueblo Mágico de Creel, y un agradecimiento a la OMT así como al Secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués.

Finalmente agregó que, con el apoyo del presidente Municipal, Macario Hermosillo, seguirá trabajando y gestionando proyectos que vayan encaminados a un desarrollo mejor cada año y atraer una mejor y mayor derrama económica que también logre llegar a los pueblos culturales y su gente que nos dan identidad con sus riquezas naturales, ya que Bocoyna es un municipio que depende en gran parte del turismo.