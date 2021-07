Disminuye entrada de manzana americana al país

La Unifrut informó que ha incrementado el consumo de manzana americana en los Estados Unidos, pues se ha generado una cultura de alimentación sana a raíz de la pandemia.

Lo anterior ha disminuido el ingreso de la fruta a México. Por otra parte, los productores del vecino país están optando por variedades nuevas, dejando paulatinamente de lado la Golden Delicious y la Red Delicious, que son las que predominan en Chihuahua.

Así lo informó Mauricio González, presidente de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores (Unifrut), quien indicó que permanentemente monitorean el ingreso de la manzana proveniente de cualquier país, no sólo del vecino.

“Al tener un buen autoconsumo en Estados Unidos, ya no tienen tantas manzanas para mandarnos; nos las mandan cuando no pueden hacer nada con ellas, para ellos no es negocio enviárnoslas”, mencionó.

Mencionó que los fruticultores “gringos” están sacando las especies Golden Delicious y Red Delicious, cambiándolas por nuevas variedades que les resulta más redituables por el rendimiento que les generan por hectárea, logrando vender a mejor precio las cajas.

“Este año la cosecha de Washington en específico, viene un diez por ciento más baja en relación con el año pasado. En 2020 no tuvimos importaciones considerables que nos afectaran los mercados, este año con una cosecha más baja pensamos que va a ser similar, que no nos afectará; el panorama es favorable”, dijo.

Cabe mencionar que la Unifrut detectó hace 2 meses manzana china en el mercado de Guadalajara, cuya investigación arrojó que entró legalmente, y fueron únicamente dos cargamentos.

De acuerdo con Mauricio González, la cuestión fitosanitaria era lo que les preocupaba, pues hay plagas en aquel país que no existen en México.