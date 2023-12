Duplicidad de datos complica registro de indígenas a programas del Bienestar

En respuesta a las inquietudes de familias indígenas del municipio de Bocoyna que no han recibido los recursos correspondientes a los programas del Bienestar del Gobierno de la República desde hace más de 2 meses, la Subdelegada de la Región 04 de dicha dependencia con sede en la cabecera municipal de Guachochi, Ivonne Contreras Peinado, declaró que esto obedece a complicaciones en el registro de los beneficiarios por la duplicidad de datos personales.

Explicó que hasta el momento existen en el padrón personas que reciben el beneficio mediante una orden de pago, esto al no estar aún dentro de la bancarización en la que se entregaron tarjetas para que directamente realicen el cobro de su dinero, sin embargo, hasta el momento no se han recibido las órdenes de pago de algunas comunidades.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dijo que a pesar de entregar en tiempo y forma las tarjetas bancarias, hay muchos casos de personas que no fueron localizadas por diversas situaciones, por lo cual mantienen el sistema anterior de cobro por medio de orden de pago, que son a quienes a la fecha no reciben el recurso al no estar confirmados sus datos personales.

Ivonne Contreras dijo que un problema recurrente en las comunidades indígenas es la duplicidad de datos en los registros de nacimiento como en la CURP, lo que impide enlistar a las personas al ser rechazadas por la carencia de información fidedigna que garantice la identidad de las personas para evitar la mala aplicación de los recursos.

“Hay personas que tienen una, dos, tres hasta cuatro actas de nacimiento y las mismas CURP; porque a la hora de tramitar una credencial de elector utilizan una CURP, y cuando van a hacer otro trámite usan otra, entonces ahí nos complicamos y desafortunadamente no hemos tenido el apoyo suficiente por parte del Registro Civil para desenredar todo ese caos que hay”, explicó Contreras Peinado.

Foto: René Pérez | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

La funcionaria subrayó que los habitantes de pueblos originarios recorren grandes distancias para poder hacer los trámites hasta las oficinas más cercanas del registro civil, destacando que en la mayoría de los casos se notificaba que los cambios o aclaraciones para modificar la CURP o las actas de nacimiento tardarían hasta 3 meses, lo que complica la condición de las familias indígenas.

Como alternativa para dar agilidad a los trámites ante el registro civil, fue crear un enlace en la capital del estado en donde una servidora de la Nación se encarga de recibir los documentos que serán modificados, todos ellos provenientes de la región serrana que es en donde existe la mayor problemática.

Pese a la apertura en el Registro Civil Estatal, el sistema estuvo saturado por determinado tiempo, lo que motivó que de nueva cuenta surgieran problemas para registrar a los beneficiarios por los errores en sus datos personales, por lo cual, al ser un problema generalizado en la región serrana, se solicitó una vez más el apoyo del Estado para agilizar los trámites de modificaciones en actas de nacimiento y CURP.