En México no hay líderes: empresario

“En México no hay líderes, habemos gente muy sacatona que no quiere comprometer el pellejo, por así decirlo”, expresó el empresario Luis Corral durante la conferencia “El empresario y la política”, impartida durante la realización de la sesión del Consejo Estatal Agropecuario en Cuauhtémoc.

Lo anterior en referencia a quienes no señalan ni exigen, pero tampoco aportan para generar un cambio ingiriendo en el ámbito político, ya sea por intereses propios o miedo a sufrir represalias por parte del gobierno, como auditorías.

Habló sobre el papel que tomaron al apoyar a Maru Campos en su candidatura, en quien, dijo, vieron a una mujer que sabe escuchar, a quien recomendarán que no incluya ‘gente cuestionable’ en su gobierno.

Dijo no estar de acuerdo con los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que los empresarios no han sabido disminuir la pobreza. “Él tampoco lo ha hecho y no coincido en cómo lo está haciendo. Dediquémonos a producir, a hacer lo que tengamos que hacer con mucha responsabilidad”.

El director de La Norteñita explicó que el PRI en su momento tuvo muchas mayorías, pero “hicieron lo que les dio su gana y eso tenemos que evitar. Lamentablemente tenemos que hacerlo a partir de los partidos, porque ellos son los que tienen la invitación a la fiesta”.

Además de cuidar a los partidos, abundó en que como empresarios deben estar atentos a que no haya intereses particulares, porque no falta quién se se arrima a ver la forma de llevar agua para su molino, y puso como ejemplo a alguien que se dedica a la construcción y que busca contratos del gobierno.

Dijo que en la administración dualista hubo gente valiosa que se retiró. Mencionó que si en la pasada elección hubiera ganado Juan Carlos Loera, iba a ser “el centro” quien gobernara.

De la gobernadora electa Maru Campos, mencionó que en su momento los empresarios le plantearon un plan de trabajo con 100 acciones, y antes de retirarse de la Presidencia Municipal para irse a campaña, reportó el cumplimiento del 97%.

El gobernador Javier Corral, comentó que le entregaron una propuesta similar y sólo ha cumplido el 27%. “Sacar una cita con él estaba muy difícil. También estuvimos cercanos a él, me tocó apoyarle, ahí están las consecuencias. Lo que vivimos no es más que el resultado de lo que hemos hecho o dejado de hacer, pues a ‘aguantar var’”.

Habló de acciones que ha emprendido el empresariado, como una actitud muy activa en la defensa del agua. “Es hora de que salgamos a defender a los líderes humildes que en este momento están siendo molestados”.