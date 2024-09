Encabeza Maru Campos sesión de Mesa Directiva de la Red de Productores Unidos en Cuauhtémoc

Ante la presencia de cientos de productores agropecuarios de la región de Cuauhtémoc, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, encabezó la sesión ordinaria para la Instalación de la Mesa Directiva de la Red de Productores Unidos, la cual preside Guillermo García Rascón, e integra a productores de los municipios de la zona occidente.

Al ser el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, entre los que se encuentran funcionarios del Estado como de municipios de la zona occidente, Guillermo García destacó las serias dificultades que atraviesan los campesinos para poder producir alimentos, por lo que refirió que la unidad entre el sector agropecuario con las autoridades es crucial para sacar adelante al campo chihuahuense.

Pese a las condiciones adversas en el sector agropecuario, García Rascón reconoció el apoyo histórico otorgado por el Gobierno del Estado, al aumentar de poco más de 200 millones de pesos que se destinaban años atrás al presupuesto del campo, mientras que a partir del año 2023 la gobernadora Maru Campos aumentó a más de mil millones de pesos al agro chihuahuense.

Foto: René Pérez / El Heraldo de Chihuahua

En su participación, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza, se unió al agradecimiento de Guillermo García a la Jefa del Ejecutivo, destacando que si bien se tiene una sequía de dos años, se tiene una sequía más grave como lo es la falta de programas federales que ha perdurado por un sexenio.

Agregó que, aunado a la falta de apoyo del Gobierno Federal, la Gobernadora recibió un estado con una condición financiera difícil con la deuda más alta de todo el país, lo cual fue resuelto favorablemente a grado de aumentar de manera importante la inversión en todos los rubros prioritarios desde el campo hasta la salud y seguridad.

La gobernadora Maru Campos reconoció en los integrantes de la Red de Productores Unidos, a gente que no se rinde y trabaja todos los días con un espíritu positivo por el estado de Chihuahua y los chihuahuenses.

Foto: René Pérez / El Heraldo de Chihuahua

“Gracias por tener espíritu resiliente, que no se rompe. Gracias porque a pesar de la omisión de los gobiernos pasados, ustedes no se dejaron vencer. Hemos entregado los granos y los apoyos a tiempo. No están solos. Aquí tienen una Gobernadora y un equipo que va a seguir trabajando por ustedes, juntos, porque es la única forma de salir adelante. Conseguiremos las formas de evitar el dolor evitable para los próximos tres años. Aquí dejo mi palabra”, manifestó a los productores.

Puntualizó que pese a haber recibido el estado con más endeudamiento en todo el país, se logró sanear las finanzas y subir en calificación de 5 a 9, lo que hizo posible que el Gobierno del Estado pudiera invertir en un sector que duele por sus difíciles condiciones como lo es el campo.