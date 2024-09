Encuentran a una mujer sin vida en el Campo 22

La noche del miércoles 25 de septiembre, las autoridades respondieron a un llamado de emergencia en el Campo 22, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer. Según el informe de la Policía Vial, el hallazgo ocurrió a las 21:22 horas en la calle Central de dicha comunidad.

Al llegar al lugar, los oficiales observaron a la víctima recostada sobre el camino. La mujer, de aproximadamente 55 años de edad, presentaba rastros de sangre en el rostro, lo que sugiere que pudo haber sufrido algún tipo de agresión, aunque hasta el momento, las causas exactas de su muerte no han sido determinadas.

La mujer en cuestión vestía calzado deportivo negro, un short blanco con detalles en negro, una blusa roja y una sudadera azul.

Los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, declarando su fallecimiento en el lugar de los hechos. La escena fue rápidamente asegurada por las autoridades, quienes solicitaron la presencia de personal especializado de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre la identidad de la fallecida ni sobre las posibles causas que originaron su muerte. No obstante, el hecho de que se encontraran rastros de sangre en su rostro ha generado especulaciones sobre un posible crimen, aunque no se ha confirmado oficialmente si se trató de un accidente, un ataque o una causa natural.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente ha tomado control de la investigación, y peritos de la institución han iniciado el levantamiento de pruebas en el lugar, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones realizadas se incluye el levantamiento del cuerpo para la realización de la necropsia de ley, la cual será fundamental para determinar las causas de la muerte.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía emita un informe preliminar con los primeros avances de la investigación, incluyendo la identificación de la víctima y la posible causa de su fallecimiento.