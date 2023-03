Entre demandas y vecinos inconformes el proyecto del Relleno Sanitario en Cuauhtémoc

La Presidencia Municipal de Cuauhtémoc atraviesa por una serie de conflictos para el tratamiento adecuado de la basura que se genera en la cabecera municipal, esto ante el impedimento para la construcción de un relleno sanitario por la demanda que existe en contra del Municipio por el supuesto incumplimiento de contrato en contra de dos empresas del centro del país, además del rechazo que algunos vecinos de la colonia Reforma hacen a la instalación de una unidad de transferencia de residuos en el citado sector.

En el primer caso, el Presidente Municipal, Humberto Pérez Mendoza, expuso ante el Ayuntamiento las condición en la que se encuentra el proyecto del relleno sanitario, mismo que se estableció construir en el presente año, incluso se dio a conocer la compra de un predio para ello el cual se estudia para establecer la factibilidad de la obra.

Sin embargo, al notificarse sobre una demanda por parte de dos empresas que acusan al Municipio de incumplir con el contrato establecido desde el año 2019 para que fueran ellos los encargados del traslado y destino final de los desechos que genera la población, se imposibilitó a la autoridad local para efectuar cualquier compra de bienes relacionados con el relleno sanitario.

Ante ello, el edil reiteró su descontento ante los integrantes del Cuerpo Colegiado ante una muestra de abuso por parte de los demandantes, al insistir que fueron ellos quienes incumplieron con el contrato signado por el entonces alcalde Carlos Tena Nevárez, insistiendo que en el lapso de dos años no levantaron ni un gramo de basura.

“Quiero que quede conciencia de este Ayuntamiento que no fue por nosotros, aquí hay la voluntad y estuvo la voluntad, porque luego va a pasar que nos van a decir que por que no lo hicieron (el relleno sanitario) o las mismas personas que no querían el relleno pues resulta que sí”, expresó el alcalde a los regidores.

Agregó que el problema no es nada fácil, ya que la demanda rebasa los 400 millones de pesos, lo que en caso de proceder afectaría seriamente las finanzas del Municipio, ya que el presupuesto anual es de 730 millones de pesos, sin embargo, existe confianza de que la querella no proceda en contra de la Presidencia Municipal.

Otro problema relacionado con la basura, es el rechazo que algunos vecinos de la colonia Reforma hacen a la instalación de una unidad de transferencia de residuos en corrales que fueron adquiridos recientemente por la administración municipal y que a decir de los inconformes, representa un foco severo de infección.

Afirman que al instalarse los primeros contenedores para el depósito de grandes cantidades de basura, se presentaron problemas por la presencia de fauna nociva como roedores y moscas principalmente, lo que originó una reunión entre un grupo de vecinos para plantear la inconformidad a la autoridad municipal, destacando que no todos los vecinos estuvieron en contra del proyecto.

Al respecto, Pérez Mendoza dijo que el terreno adquirido en ese sector fue utilizado por años como corrales ganaderos, lo que, si representó un problema de contaminación para el sector, sin que nadie se opusiera a ello, incluso, dijo que al efectuar la compra se saneo el lugar retirando una cantidad importante de estiércol.

“Beto” Pérez explicó que por años la Dirección de Servicios Públicos ha carecido de un espacio propio, por lo que se tomó la decisión de comprar un predio para guardar las unidades e instalar la unidad de transferencia, misma que es de gran ahorro para el Municipio al evitar el traslado diario de la basura por los camiones recolectores, lo cual podría suceder en caso de que la mayoría de los vecinos se oponga al proyecto.