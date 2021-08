Entregarán en Cuauhtémoc nueve cuentas de cheques a próxima administración

La Dirección de Finanzas se prepara para pasar la estafeta a la nueva administración municipal. En total entregará 9 cuentas de cheques, entre estas una que contiene el recurso de la venta del terreno que el Gobierno anterior utilizaría para construir un relleno sanitario.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Patricia Ramírez, quien es parte del equipo del alcalde electo para la entrega-recepción, dijo que están a la espera de la fecha para la entrega de los recursos, la cual debe fijarse mínimo 30 días antes de la toma de protesta, lo que obligatoriamente tendría que darse la semana siguiente.

El tesorero, José Luis Orozco, informó que el Municipio no ha recibido ninguna participación extraordinaria, refiriéndose a las que llegan por parte del Estado y la Federación, pero sí las ordinarias, las programadas a ejercerse en el Presupuesto de Egresos. Indicó que ya tienen la de junio, no obstante es menos dinero del prometido, y la de julio no tarda.

Sobre las cuentas de cheques, comentó que la del recurso del terreno asciende a 2 millones 280 mil pesos. Otra cuenta contendrá el recurso destinado a pagar aguinaldos y primas vacacionales del personal que se queda a laborar, sindicalizado principalmente.

Ambas corresponde a recursos etiquetados. Lo del terreno, por ejemplo, deberá invertirse en otro predio para el mismo fin, un relleno sanitario.

Otra cuenta es del recurso de la obra pública que se heredará y para el pago a policías, se trata de dinero del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

Existen otras cuentas de recursos de libre disposición para el pago de la nómina correspondiente a la administración entrante y los retiros de edad avanzada, entre otras prestaciones.

Patricia Ramírez realizó una visita la semana que concluyó a la Dirección de Finanzas y subrayó que esperan que la administración de Romeo Morales dé la pauta para comenzar a recibir cuentas.