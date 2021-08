Estudiantes de media superior van al rescate de jóvenes, en Cuauhtémoc

La asociación “Mujer, custodia de los valores en la sociedad”, instituciones de educación media superior y Ficosec, tienen como meta llegar a 400 jóvenes de 12 años a los 29 años, durante un año, donde los estudiantes se capacitarán para impartir las habilidades que aprenden en los talleres y clubes de sus instituciones, como teatro o robótica.

En el proyecto Ficosec invertirá 1 millón 373 mil 430 pesos, con lo que se comprarán los insumos necesarios para la enseñanza y solventarán el gasto en transportación de los participantes, donde también podrán incluirse maestros. Esperan que otros planteles se sumen y que incluso se pueda alcanzar a más personas.

Previamente, la asociación civil dará una capacitación a los alumnos que deseen participar, con el apoyo de psicólogos profesionales, a fin de convertirlos en tutores.

El proyecto se denomina “Ficosec presente en los jóvenes de la comunidad” y se llevará a cabo a partir de agosto del presente año y hasta julio de 2022. Las instituciones que participarán son: CBTa 90, Telebachillerato, Conalep 218, Cecyt 8 y Cecyt Ojo de Agua (Carichí).

Las colonias seleccionadas para la intervención son: Tierra Nueva, Moisés Caraveo, Los Olivos y Senderos del Tecnológico, consideradas de atención prioritaria con base en los estudios estadísticos de Ficosec en cuanto a incidencia delictiva.

El objetivo del proyecto es reducir los factores de riesgo de violencia y delincuencia de la zona por medio de actividades de tipo cultural, deportivo y científico, que además contribuya al fortalecimiento de valores y vínculos escolares, familiares y comunitarios.

Además buscan animar a los jóvenes a seguir estudiando y dedicarse a actividades productivas, cambiando sus perspectivas de la vida.

El lanzamiento de esta intervención corrió a cargo de Ficosec en Cuauhtémoc con la presencia del presidente del Consejo Local, Luis Raúl Silveyra; el director de Ficosec Cuauhtémoc, Édgar Alí González; directivos de la asociación civil “Mujer, custodia de los valores de la sociedad”, así como de directivos de los diferentes planteles escolares involucrados.

Ariana Vega, directora de la asociación, expresó que becar a un estudiante no cambia las cosas. Mediante encuesta, dijo, se preguntó a jóvenes “qué era la escuela”, y respondieron que se trata de materias que no les gustan, y con este proyecto les mostrarán que dentro de los planteles “hay otras cosas como la robótica, que es un tema que llama mucho la atención pero que no tienen acceso.”

Mencionó que varios de los 400 jóvenes seguramente volverán a la escuela o se dedicarán a alguna actividad de tipo cultural o deportiva.