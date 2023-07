FECHAC fortalece la participación comunitaria en colonias de Cuauhtémoc

Como parte de las acciones para el rescate del tejido social dañado por la desintegración familiar, la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) en Cuauhtémoc, trascendió los resultados que se han obtenido a través de diversos programas enfocados en el trabajo de empoderamiento y desarrollo que ha estado impulsando en la zona a través de su Modelo de Intervención Social (MIDAS) desde el año 2016.

Entre las actividades que se realizan en sectores populosos de la ciudad de Cuauhtémoc se han puesto en marcha caminatas por la salud, campañas de limpieza y reforestación, torneos deportivos, clases de zumba, corte de cabello y manualidades, con las que vecinas y vecinos de las colonias Tierra Nueva y Moisés Caraveo promueven la participación de su comunidad para solucionar necesidades identificadas por ellos mismos para hacer de su entorno un mejor lugar donde vivir.}

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

En detalle, el Presidente del Consejo Local Cuauhtémoc de FECHAC, Gilberto Blanco Chacón, indicó que “MIDAS” consiste en acompañar a las comunidades para que mismos habitantes construyan o fortalezcan lazos vecinales y juntos trabajen por el bien de todos.

“Hemos estado interviniendo la zona desde 2016 desarrollando líderes comunitarios, capacitando para potenciar fortalezas y trazando rutas de acción. A la fecha, MIDAS ha logrado un impacto muy importante en estas colonias, las y los vecinos se han empoderado hasta convertirse en gestores de su desarrollo”, declaró Gilberto Blanco.

“Estamos a poco tiempo de culminar nuestro trabajo de MIDAS en Tierra Nueva y Moisés Caraveo, es un proceso de salida con el cual debemos garantizar la sostenibilidad de las acciones, los proyectos y la movilización comunitaria”, agregó el presidente de FECHAC en Cuauhtémoc.

Durante esta etapa final de “MIDAS”, es Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. la organización de la sociedad civil encargada de fortalecer los núcleos de acción, líderes y participación activa en los espacios públicos recuperados que impulsaron Juventud Despertando a la Vida, A. C. y Evolución Fundamental, A. C. en las facetas anteriores.

El recurso de 717 mil pesos destinados para culminar con esta intervención social forma parte de los 2.05 millones que empresarios y empresarias chihuahuenses invirtieron a través de FECHAC para que los habitantes de Tierra Nueva y Moisés Caraveo aprendieran a ejercer su ciudadanía y gestionen sus demandas sociales ante las instituciones competentes con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aunado a las acciones que se realizan a través del modelo de intervención social, la Fundación del Empresariado Chihuahuense acompaña a otros organismos como el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) en programas de prevención de la violencias a través de inversiones compartidas para el desarrollo de actividades musicales y de atención directa al sector infantil y juvenil, además de participar en campañas preventivas que lleva a cabo la autoridad municipal.