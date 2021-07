Ficosec Cuauhtémoc vigilará que nuevas autoridades no repitan errores

Ante el clima de inseguridad que se vive en la región y de manera particular en este municipio, el presidente de Ficosec Cuauhtémoc, Luis Raúl Silveyra Michel, informó que están buscando reunirse en una mesa de seguridad con las autoridades que ya se van, para cuestionarles qué estrategias no les funcionaron, a fin de exponerlas a los nuevos mandos y evitar se repitan los mismos errores.

De acuerdo con las estadísticas que emite el organismo, en el mismo periodo de hace un año sumaban 80 homicidios, y este 2021 suman 88, lo que representa un incremento del 10%. El 72.7% de las víctimas, han sido ultimadas con arma de fuego.

Recordó sus comentarios anteriores donde argumentó que hay un “vacío de poder” donde las autoridades de las administraciones que están por culminar, en efecto ya se van, y las que están por iniciar, todavía no pueden hacer nada.

Sin embargo, Ficosec Cuauhtémoc busca no quedarse de brazos cruzados, por lo que los integrantes del Consejo buscarán un diálogo franco con los salientes para que además de exponer sus fallas, en dado caso que muestren apertura, comenten también qué acciones pudieran estar siendo efectivas para que quienes lleguen les den seguimiento.

Luis Raúl Silveyra Michel conminó a la población a “cada quien hacer los que nos corresponde. Cuidar a los nuestros y no andar en lugares que no debemos. No dar oportunidad a los delincuentes a que nos hagan algo por dejar el carro o la casa abierta. Tenemos que cuidar que nuestros hijos no tomen un mal camino”.

Mencionó que han adelantado pláticas con el alcalde electo Beto Pérez, con quien de momento han visto cuestiones generales y están esperando a que designe a un Director de Seguridad Pública, para empezar a puntualizar esquemas.

De acuerdo con el comparativo estadístico de Ficosec Cuauhtémoc, donde se refleja que el año pasado iban 80 ejecuciones a la fecha y ahora suman 88, se menciona que en 2020 el 98.8% de las víctimas eran hombres, y ahora el 92%, por lo que ha subido el asesinato de mujeres este 2021.