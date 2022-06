Fortalecen operativos en Cuauhtémoc en el control de meretrices

Luego de anunciarse por parte de la autoridad municipal el reforzamiento de la vigilancia en bares y cantinas de la ciudad de Cuauhtémoc para un mayor control en actividades relacionadas con la prostitución, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en coordinación con Gobernación Municipal y Policía Preventiva, llevaron a cabo la clausura de tres bares en donde se detectó a meretrices sin la tarjeta de sanidad correspondiente, así como a menores de edad consumiendo bebidas embriagantes.

Previamente, el Jefe de Gobernación Municipal de Cuauhtémoc, Dante de la Garza Cuán, informó sobre la nueva Norma para mantener un mayor control en actividades relacionadas con el “comercio carnal”, en la que se estableció que encargados de bares y cantinas deberían responder en caso de que meretrices que ofrecen sus servicios en dichos establecimientos no contaran con la tarjeta de sanidad que exige la autoridad.

Es por ello que en el marco del operativo "Cuauhtémoc Seguro" autoridades de Gobierno del Estado y Ayuntamiento Municipal, detectaron una serie de irregularidades en tres bares, lo que motivó que estos fueran clausurados.

En detalle, se informó que fue en el establecimiento denominado “Mi Ranchito”, en donde se localizó un menor al interior, mientras que en el bar conocido como “El Perla Negra” fueron 2 los menores localizados al interior, y en el lugar nombrado “La Sonajita”, se localizó a 5 femeninas laborando sin carnet de sanidad.

Fue el personal de Gobernación Municipal el encargado de colocar los sellos de clausura correspondientes en los 3 lugares donde se cometieron las faltas administrativas.

Las mujeres y hombres que fueron detenidos por no contar con el control sanitario son: Rosa A. H de 24 años de edad, Mérida Cruz M. G. de 39 años, Luz Elena C. G. de 57 años de edad, Vianey Xiomara E. G. de 21 años, Imelda R. M. de 41 años, Mauricia G. T. de 26 años de edad, Elma Edith R. C. de 35 años, y Ramón Alejandro L. L. de 22 años de edad, quienes fueron trasladados a la comandancia local donde quedaron a cargo del Juez Calificador en turno.

Destaca que el Comité Municipal de Salud de Cuauhtémoc, mostró su preocupación por el posible brote de enfermedades de transmisión sexual, esto luego de que por meses se “relajara” la supervisión por parte de las autoridades, por ello se estableció el desarrollo de operativos constantes para evitar que sexoservidoras de otros municipios ofrezcan sus servicios en la localidad.