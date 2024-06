Fuera de control incendios en Bocoyna; brigadistas piden apoyo para seguir combatiéndolos

La desesperación y temor se han apoderado de pobladores del municipio de Bocoyna, debido al aumento de incendios forestales donde, en algunos puntos, las llamas se han salido de control pese a los esfuerzos de hombres y mujeres que han conformado brigadas para apoyar a las dependencias que desde hace días combaten los incendios en el bosque chihuahuense.

“Estuvimos en la comunidad del Llano pues nos solicitaron de nuestro apoyo, nos fuimos alrededor de las 2 de la tarde del miércoles 5 de junio llegando allá como 3:30 más o menos, allí nos encontramos con una brigada de UMAFOR (Unidad de Manejo Forestal) que se encontraba ahí tratando de combatir el incendio que tenía un descontrol total”, Externó Luz Campos, líder de brigadistas del municipio de Bocoyna.

Te puede interesar: Piden auxilio aéreo para combatir incendios forestales en Bocoyna; afectan más de 10 mil hectáreas

Lo anterior se registra luego de que la brigada de 29 personas que encabeza Luz Campos, trabajó arduamente en el sofocamiento de otros incendios forestales que amenazaban a comunidades indígenas, logrando controlar uno de ellos, sin embargo, a pocas horas de ello retoman la actividad.

Foto: Cortesía / Luz Campos y Lourdes González

“Ayudamos ahí en lo que se nos pidió, pero como el fuego era mucho, son incendios demasiado grandes, la verdad se complicaron las cosas; también por otra comunidad del otro lado del cerro se llama la Laguna, un poco más arriba pasamos por varias comunidades por un camino que está muy, muy, muy extenso hicimos aproximadamente 2 horas para llegar en las camionetas por puro camino de terracería”, narra la brigadista.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Ante el descontrol del fuego, el número de personas que apoyan en las labores de sofocamiento en insuficiente, por lo que es urgente el apoyo de la población en general, ya que, de acuerdo a Comisarios Ejidales, se agotó el recurso económico que se distribuyó en el pago de brigadistas externos, a lo que se han sumado comerciantes de San Juanito y otros puntos del municipio de Bocoyna para sufragar los gastos de los alimentos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Luz Campos dijo que brigadistas del Llano tienen más de 24 horas sofocando el incendio día y noche, por lo que su grupo se unió a las labores para cubrir a las personas para que fueran a descansar.

Chihuahua Invita Asociación a donar insumos para combatientes de incendios en la Sierra Tarahumara

“Mi grupo, mis muchachos subieron hasta arriba del cerro e hicieron una brecha, yo lamentablemente no pude subir con ellos ahora porque me lastimé la rodilla cuando salimos de San Elías, estuve cuidando ahí por la parte de abajo de que no se saliera más de control el fuego, hice lo que pude”, indicó Luz Campos.

La brigadista reconoció y felicitó a las personas que se han involucrado en rescatar la sierra Tarahumara, en donde se han perdido miles de hectáreas de flora que es hábitat de diversas especies de fauna que también se están perdiendo, por lo que una vez más hizo un llamado a los chihuahuenses para aportar lo más necesario como agua, sueros, comida enlatada, sopas instantáneas y diversa herramienta y accesorios como guantes.