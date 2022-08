Genera polémica supuesto intento de estafa para apoyo a damnificados en Cuauhtémoc

La publicación en redes sociales de una solicitud para recaudar fondos por parte de una ciudadana con el fin de apoyar a familias damnificadas por inundaciones que dejó el desbordamiento de arroyos en la ciudad de Cuauhtémoc, generó polémica entre los ciudadanos, toda vez que la Delegación del Bienestar en la región 02, emitió una alerta por fraudes cometidos a través de redes sociales utilizando la contingencia de las lluvias.

En detalle, la dependencia del Gobierno Federal señaló que, ante falsas solicitudes de apoyos para beneficiar a damnificados en Cuauhtémoc, vivales realizan publicaciones con números de cuenta de Santander, e incluso adjuntan la dirección de las oficinas del Bienestar en esta ciudad. evite caer en engaños y manténgase atento a las fuentes de información oficiales, y medios de comunicación, se lee en el mensaje de la delegación del Bienestar.

Al publicarse el mensaje del Gobierno Federal en distintos medios, una mujer que en las redes sociales se identifica como Roxana Paola Campos, aclaró ser la responsable de solicitar el apoyo de para familias afectadas por las lluvias, sin embargo, lamentó que, sin contar con información precisa, la dependencia federal claramente la difame al señalar un Fraude a su nombre.

“Soy una persona que siempre apoya y busca como ayudar, y dicha publicación está ocasionando ofensas y problemas hacia mi persona”, redacta la mujer en mensajes enviados a medios que publicaron la supuesta estafa en las que agrega: “ahora resulta que querer ayudar es fraude?, a cada persona que ha ofrecido ayudar se la ha pasado la dirección del centro de acopio… creo que antes de difamar debieron enviarme cualquier mensaje y listo. a los que me conocen, gracias por alertarme”, puntualiza el comentario.

A pesar de dicha aclaración, funcionarios del Bienestar respondieron de la siguiente manera: “Ya respondió la implicada. Sin embargo, lo lógico sería que bajara la publicación. Cosa que aún no hace. Pero Independientemente de si tiene o no buenas intenciones, es importante comprender que esta no es la vía adecuada y que precisamente para eso existen las instituciones. Hay muchas formas de ayudar, pero pedir efectivo a nombre del gobierno en medio de la emergencia no es la más adecuada”, cita el mensaje.

Mientras esto sucede, autoridades e Iniciativa Privada continúan con la evaluación en diferentes zonas en donde el número de damnificados aumenta conforme baja el nivel del agua.