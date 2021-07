Hospedaje cae 80% con Chepe inmovilizado

Cuauhtémoc, Chih.- El propietario de la cadena de Hoteles Santa Cruz, con presencia en Chihuahua y Sinaloa, Humberto Bustillos, comentó que el hospedaje cayó en un 80% al ser en su mayoría de gente de fuera del estado, ante la suspensión de las corridas del Chepe.

“Hay un derrumbe importante en la zona de Témoris, eso pasa todos los años, y nos extraña que este 2021 se hayan suspendido las corridas. El turismo en Creel depende en un 85% del tren”, destacó.

Reprochó que Grupo México no da la importancia que merece al Chepe, y además de no atender vía telefónica a los clientes que recientemente se vieron afectados, tampoco ha anunciado una posible fecha de la reactivación del servicio.

Subrayó que hay comunidades entre Creel, Bocoyna, y El Fuerte, Sinaloa, donde el único medio de transporte para entrar y salir es el Chepe, pues no tienen opciones de carreteras.

Bustillos cuenta con hoteles en toda la ruta del Chepe: uno en Chihuahua, cuatro en Creel, uno en El Fuerte, y otro en Los Mochis, Sinaloa.

“En realidad sabemos que se suspendieron las corridas, pero no sabemos oficialmente cuándo sea el regreso del tren. El derrumbe pasa todos los años y nos extraña que ahora se suspendan, aunque se argumenta que por las lluvias estas ocurren cada año”, subrayó.

Mencionó que los visitantes que llegan a pasearse en tren para hacer conexión con Sinaloa han cancelado sus reservaciones. Expuso que habían reservado turistas de Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Ciudad de México y un 15% del extranjero.

“Se cancelaron todas esas reservaciones. Estamos en ceros prácticamente en Creel, dependiendo del turismo local que es mínimo, pues viene en la mañana y se regresa en la tarde a Cuauhtémoc, a Chihuahua o a Delicias, una noche de hospedaje es lo más que nos deja, me refiero al turismo del estado. Estamos ‘de capa caída’, con muchísima inquietud. No sabemos cuándo regresará el tren, esperemos que pronto”, expuso.

Al cuestionarle quién se ha encargado en años pasados de los derrumbes, comentó que la propia empresa de ferrocarriles es la que se encarga de abrir caminos, misma que es parte de Grupo México “quien tiene a esta empresa como algo menor en sus actividades económicas, es decir tiene poco interés en que esto funcione; no representa mayor cosa en su inventario el Chepe; el Grupo México bueno pues se dedica a otras cosas más lucrativas y desde luego tiene muy abandonado el Chepe”.

Opinó que en esta problemática “todos deben intervenir directamente”, llámense prestadores de servicios, hoteleros, transportistas; Gobierno del Estado a través de Turismo debe presentar una queja ante Grupo México, sin embargo es finalmente el Gobierno Federal “quien tiene la oportunidad de darle un “jalón de orejas” y una recomendación a Grupo México, para que atienda “como debe de ser este tramo de vía”, pues se trata de una concesión federal.

“No solamente es el turismo, que es mucho decir, entre Chihuahua y Mochis pues prácticamente se vive del turismo; los ingresos de Creel son el 100%; así como en la Barranca del Cobre, Bahuichivo, San Rafael, El Fuerte, Mochis; también hay carga, transporte de personas de comunidades que el tren económico es su único medio de transporte”, precisó.

“Hay una enorme responsabilidad de Grupo México y nos tiene abandonados. El servicio sigue siendo muy malo; usted marca a los teléfonos que promociona el Chepe y nunca contestan, y si llegan a contestar no saben nada, no tienen información; hay grupos que ya pagaron por adelantado para transportarse de Creel a El Fuerte, por ejemplo, y ahorita no saben a quién acudir; no tienen idea de quién les puede reembolsar ese dinero; es definitivamente un mal servicio el de Chepe”, puntualizó.

La incertidumbre, dijo, es impresionante e insultante, para todos aquellos turistas que hicieron sus reservaciones para agosto y septiembre, por ejemplo.

“Julio es el mejor mes del año para nosotros, pensábamos que estábamos en recuperación luego de la pandemia, pero no fue así”, concluyó.