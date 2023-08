Identifican a mujer que fue hallada muerta el 12 de agosto en Anáhuac

Al concluir con los protocolos correspondientes, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Zona Occidente, logró obtener la identidad de la mujer que fue encontrada sin vida el día 12 de agosto en las cercanías del ejido Táscate del Águila, municipio de Cuauhtémoc, quien respondía al nombre de Rubicela Silva Casas, de 36 años de edad.

Dicha mujer fue localizada en un camino de terracería en la citada comunidad con diversos golpes en el cuerpo, principalmente en la cabeza, que le fueron ocasionados con una piedra que se encontró con rastros de sangre cerca del cuerpo.

Tras difundir algunas características específicas de la mujer, como lo son diversos tatuajes, tres días después del hallazgo la FEM logró identificar a la mujer como Rubicela Silva Casas.

Foto: Facebook | Silva Isela

Destaca que al salir a la luz pública la identidad de la occisa, personas allegadas a la misma compartieron con el Heraldo de Chihuahua capturas de pantalla del perfil de Facebook de la mujer asesinada en las que exponen conflictos familiares denunciados públicamente por Silva Casas horas antes de su muerte.

Debido a ello, señalaron que la FEM debe investigar los mensajes que publicó Rubicela Silva, esto ante la presunción de que dichos conflictos sean la causa del homicidio.

Entre algunos mensaje, se lee lo siguiente en el perfil de “Silva Isela”: “Les aseguro que si fuera un perro o un gato ya hubieran movido mar y tierra x ayudarlo pero como es una niña de 6 años no pasa nada hay que esperar a que un juez acepte un escrito que apenas se va a meter hoy su tienen tiempo cuando la denuncia se hizo hace días y en fiscalía no pueden hacer nada ni mostrándole los dibujos de mi hija donde se baña con un adulto y diciendo que ella me dijo que duermen desnuda con su papá y el también desnudo pero hasta que un juez tenga tiempo de aceptar el escrito se hará algo”.

Foto: Facebook | Silva Isela

“Tanto dinero Q tiene la señora y jamás se a preguntado si ocupo algo o si vivo o no a pero para joderme está bien puesta no se xq pero no hay pedo yo no me meto con ellos para nada y ahora hasta su hijo me quiere golpear por decir la verdad xq hay está su firma no lo puede negar”, dice otro texto publicado hace cuatro días, es decir el sábado 12 de agosto, fecha en la que fue localizada sin vida.

Debido al contenido de dichos mensajes, familiares y amigos de Rubicela Silva exigieron que se dé seguimiento hasta las últimas consecuencias para esclarecer tan cruento asesinato, para lo cual indicaron que estarán al pendiente de las investigaciones para presionar para castigar al o los responsables de la muerte de la mujer de 36 años.