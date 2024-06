Invierte Fechac en programas sobre prevención de conflictos escolares en Cuauhtémoc

En miras de contribuir para la prevención de conflictos en escuelas de nivel básico del municipio de Cuauhtémoc, además de capacitar a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el empresariado chihuahuense a través de su fundación (FECHAC), invirtió en diversos programas enfocados en estos dos rubros.

El primero de ellos se realizó en coordinación de la Institución de Asistencia Privada, Aglow de Cuauhtémoc, en el denominado programa “Protégeme” en las escuelas primarias Cristóbal Colón, José María Morelos, Francisco Chávez Orozco, 15 de Septiembre, Hermanos Flores Magón y CREI Agustín Melgar, para lo cual se realizó una inversión superior al 1 millón de pesos.

Dicho programa, además de brindar talleres y capacitaciones para niñas y niños con enfoque a la prevención de la violencia y el abuso, también ofreció jornadas de sensibilización con docentes y padres de familia para la detección temprana de situaciones de riesgo.

”Protégeme” ofrece orientación sobre el uso adecuado de redes sociales, imparte conferencias sobre el valor de la vida, autoestima y autoimagen para incidir en la modificación de hábitos.

Asimismo, FECHAC participó en el evento en donde directivos de 16 organizaciones de la sociedad civil recibieron la constancia de participación al Diplomado de Estrategias de Gestión Emocional y Laboral para reducir los efectos postpandemia, el cual fue implementado por la Fortalecedora de Asociaciones Civiles de Cuauhtémoc, A. C. (FORACC).

En presencia del Presidente del Consejo Cuauhtémoc de FECHAC, Gilberto Blanco; el Presidente de FORACC, Isaak Bergen; el director de Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc (TECNM), Armando Serrano; y la directora de Resilio, Karla Tarango; los 30 directivos participantes fueron reconocidos por su esfuerzo durante los 5 meses que duró el diplomado para poder dar seguimiento a su compromiso con la comunidad cuauhtemense como organizaciones fortalecidas con mejores herramientas profesionales y personales para gestionar sus organismos.

Las organizaciones civiles participantes fueron Puente de las 3 Culturas, A. C., Grupo Unido al Servicio de los Indigentes, A. C., Departamento de Emergencias y Servicios Sociales de la Colonia Norte, A. C., Unidos por Amor a ti Cuauhtémoc, A. C., Libertad de Mujer a Mujer, A. C., Descanso Ipori Liebe, A. C., Faro de Luz para ti en Cuauhtémoc, A. C., Refugio de Papigochi, A. C., Vivir es una Maravilla, A. C., Firgun, A. C., Aglow de Cuauhtémoc, I. A. P., Paz y Convivencia Ciudadana, A. C., Instituto Enlac, A. C., Casa Amor de Cuauhtémoc, A. C., FORACC, A. C. y La Gran Familia de Gregory, A. C.

“Las afectaciones de la pandemia por COVID-19 no solo fueron físicas durante los 3 años que duró. También fueron mentales y continuaron aun cuando se decretó el fin de la emergencia sanitaria. La pandemia nos obligó a hacer cambios para adaptarnos a nuevas formas de trabajo. Hubo efectos por el incremento de carga laboral, el cambio al teletrabajo, reajustes de proyectos, cambios en presupuestos, hasta incertidumbre laboral. Por eso supimos que era un acierto y necesario este proyecto”, compartió Gilberto Blanco, Presidente de FECHAC en Cuauhtémoc.