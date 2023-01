De acuerdo a información proporcionada por la titular del Departamento de Ecología Municipal de Cuauhtémoc, Irma de la Peña Meraz, la temporada de quema de esquilmo agrícola lleva un avance significativo al incinerarse durante los meses de noviembre y parte de diciembre un total de 5 mil 100 hectáreas de rastrojo en sectores de las colonias menonitas Manitoba y Swift Current.

No obstante, se prevé que durante el mes de enero y parte de febrero pudiera aumentar la cantidad de hectáreas de rastrojo incinerado, esto debido a la suspensión que la autoridad municipal hizo de la actividad del 15 de diciembre al 10 de enero próximo, esto con el fin de reducir los niveles de contaminación que pudieran afectar la salud de los ciudadanos durante el desarrollo de las fiestas decembrinas.

En lo referente a sanciones aplicadas a la fecha, Irma de la Peña indicó que existen dos multas en proceso por la quema fuera del tiempo establecido por Ecología Municipal, por lo que productores agrícolas que desobedecieron el mandato de la autoridad deberán pagar de 11.49 a 57.46 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de mil 108 pesos hasta 5 mil 540 pesos por hectárea quemada.

A pesar del esfuerzo por reducir la contaminación por la quema de rastrojo suspendiendo en determinado periodo la prendida en tierras de cultivo, la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc no ha logrado el objetivo debido a que productores de municipios vecinos llevan a cabo la práctica, ocasionando que las enormes columnas de humo lleguen a determinadas zonas habitacionales de la cabecera municipal, sin embargo, al no tener jurisdicción en esas zonas, la autoridad local no puede hacer nada.

Si bien existen una cantidad importante de hectáreas incineradas por los productores, la titular de Ecología dijo que es difícil definir el porcentaje que se tiene de avance en la quema de esquilmo, esto debido a que no todas las tierras de cultivo son factibles para erradicar los residuos agrícolas, detallando que existen sectores en los que la tierra es más blanda, lo que permite a reincorporación del esquilmo.

Asimismo, existe otro sector en donde el suelo es más duro o barroso, lo que obliga a la quema del rastrojo, ya que, de acuerdo a los productores menonitas, esto permite que los nutrientes se integren a la tierra y así estar preparada para el siguiente ciclo de siembras.