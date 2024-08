Lanzan convocatoria para proyectos del Presupuesto Participativo en Cuauhtémoc

La Comisión de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cuauhtémoc lanzó la convocatoria para la presentación de proyectos ciudadanos que se ejercerán con recursos del Presupuesto Participativo que se habrá de establecer en el Ejercicio Fiscal del próximo año.

En detalle, el Presidente de dicha Comisión, Héctor Hernández Borunda, informó que fue a través de una Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento como se presentó la convocatoria a los integrantes del Cuerpo Colegiado para la aprobación correspondiente para su publicación inmediata.

Indicó que a partir del 19 de agosto y hasta el 6 de septiembre los ciudadanos interesados pueden registrar los proyectos viables requeridos en sus sectores habitacionales, recordando que la convocatoria es clara en el sentido de que las propuestas deben basarse en beneficios de bien común para la sociedad.

Tras cerrar el periodo de recepción de proyectos integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana en conjunto con el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, evaluarán cada una de las propuestas para establecer que estas cumplan con las disposiciones establecidas en la convocatoria, para luego establecer la fecha para la consulta ciudadana que se estima será en el mes de noviembre del presente año.

Recordó que la convocatoria incluye proyectos que serán incluidos en el presupuesto de año 2025, para lo cual se estima obtener entre 26 a 27 millones pesos que es el equivalente al 5 por ciento del presupuesto total de la Presidencia Municipal, el cual se espera aumente el próximo año como sucede en cada ejercicio fiscal.

Insistió que entre los requisitos destaca que las propuestas deben basarse en beneficios colectivos, es decir que sean para contrarrestar rezagos que afectan a una mayoría de vecinos de cada colonia, además del llenado de cinco documentos de formatos amigables, pero además se facilita el número de WhatsApp de la Presidencia Municipal, 625 118 17 01, en donde se dará la asesoría necesaria.

Hernández Borunda destacó el esfuerzo que se realiza entre el Ayuntamiento y el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana para ejercer el mandato legal de que las autoridades deben ejercer parte del presupuesto en necesidades que presenten directamente los ciudadanos, a quienes invitó para aprovechar esta gran oportunidad.

Puntualizó que, al ser el segundo presupuesto participativo, se espera la presentación de proyectos diferentes a los del presente año, recordando que la convocatoria establece que los ganadores del anterior presupuesto no podrán participar una vez más, no así quienes no fueron seleccionados en el ejercicio del 2023-2024.