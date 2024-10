Lista la convocatoria para las elecciones en seccionales de Cuauhtémoc

Tras la evaluación del contenido de la convocatoria para el registro de aspirantes a las Juntas Auxiliares de las comunidades de Anáhuac, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, se espera la aprobación de la misma por parte del Ayuntamiento para que a partir del próximo sábado 12 de octubre se realice el sorteo de los colores para las respectivas planillas que se habrán de registrar.

En detalle, la secretaria del Ayuntamiento, María de Lourdes Pérez de Anda, y la regidora presidenta de la Comisión de Gobernación, Gabriela Islas, informaron que será este viernes cuando se someta al Honorable Ayuntamiento, la votación de la convocatoria para el proceso electoral de las Juntas Municipales.

Señalaron que será el sábado cuando se lleve a cabo el registro de las planillas de las personas interesadas en contender en los seccionales de Álvaro Obregón, Anáhuac y Lázaro Cárdenas, en los horarios que se establezcan una vez emitida la convocatoria, mientras que las campañas serán del 13 al 24 de octubre.

La Secretaria del Ayuntamiento explicó que han recibido algunas solicitudes de información, por lo que se da a conocer que, de acuerdo con el Artículo 127 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, parte de los requisitos son: ser de nacionalidad mexicana; chihuahuense en pleno ejercicio de sus derechos; mayor de 18 años; residencia en el seccional que le corresponda de mínimo 6 meses, salvo ausencia por su desempeño en cargos públicos; ser del estado seglar; no haber sido condenado en los últimos 10 años por delito alguno intencional que no sea político; no ser servidor público federal, estatal y municipal, con funciones de atribución y direcciones de mando, salvo que se separe de sus mandos.

Por su parte, Gabriela Islas, recomendó a los aspirantes a Presidentes y Regidores ir preparando sus documentos, haciendo las gestiones necesarias para los de tipo oficial, como: constancia de antecedentes penales, que expide la Fiscalía; el formato único de registro de candidatos, que emitirá la Comisión Municipal Electoral, el cual se podrá descargar de la página del Municipio.

Además: acta de nacimiento en original y copia; copia anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía; comprobante de domicilio en original y copia, correspondiente a la sección municipal; constancia de domicilio expedida por la Presidencia Seccional correspondiente; una copia firmada por 5 vecinos que acredite que tiene permanencia en la localidad.

Agregó que la Comisión Municipal Electoral proporcionará una liga para que los interesados descarguen la convocatoria para su llenado, por lo que quien aspira a Presidente Seccional también deberá presentar el programa de trabajo que sostendrán en la campaña, y que realizarán en caso de que su planilla resulte electa. Asimismo, es requisito una lista de quienes serán sus representantes de casilla.

Recordó que la Comisión Electoral Municipal estará integrada por la Comisión de Gobernación, y 4 consejeros ciudadanos. Mencionó que ya se tienen propuestas de nombres y se trata de personas con experiencia, pues 3 de ellos fueron consejeros ciudadanos en la Asamblea Municipal.