Listos equipos de entrega-recepción, en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- estos días, está integrado por Rafael Cavazos, Ronaldo Portillo, Óscar Cuan y Boni Ordóñez.

Por su parte, el alcalde Romeo Morales, informó que estarán trabajando de su lado Pamela Quiñonez, encargada del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento, y Francisco Sáenz Soto, quien no regresó precisamente a la Secretaría luego de la elección donde contendió por la Presidencia Municipal.

Romeo Morales mencionó que definirá con Beto Pérez la fecha de inicio de la entrega-recepción. Expresó que considera que Pérez llevará bien la próximo administración y Cuauhtémoc será cada vez mejor.

“Hemos estado trabajando desde que terminaron las elecciones y supimos que le favorecían a Beto, y comenzamos a trabajar en la entrega-recepción. Están Pamela, Panchito, quien no está trabajando con nosotros, pero viene todos los días y nos está ayudando. Lo que deseo es entregar finanzas sanas, se han suscitado muchas cosas que yo no voy a salir a desmentir, ya en el momento que entregue me voy a sentir orgulloso de que estamos entregando cuentas claras”, mencionó el Presidente Municipal.

Por su parte, Luis Alberto Corral, oficial mayor del Municipio, informó que a la fecha se han ido unas 18 personas de la administración, algunas, subrayó por término de contrato y otras por renuncia. Expuso que los espacios se están depurando porque no se pueden hacer todos los finiquitos el mismo día en que termine el gobierno local.

Mencionó que cada dirección está trabajando en conjunto con el almacén en la cuestión de inventarios, a fin de resolver incongruencias y entregar todo en orden a quienes llegarán a asumir los diferentes encargos, principalmente de primer nivel, que serán al final de cuentas los responsables de las dependencias.