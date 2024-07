Localizan sanos y salvos a dos adultos y dos niños desaparecidos en Riva Palacio y Cuauhtémoc

La Fiscalía General del Estado informó sobre la localización de dos menores y dos adultos con reporte de ausencia en los municipios de Riva Palacio y Cuauhtémoc, los cuatro están sanos y salvos.

Las personas fueron encontradas tras la activación de los protocolos de búsqueda de la a Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes, Desaparecidas y/o Privadas de la Libertad de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

En colaboración con el Ministerio Público de Riva Palacio, dieron con Irma Antoni B. V., de 18 años, y su hija M.S.R.B., de 3 años, quienes habían salido voluntariamente de su domicilio en el Campo No. 62, fueron localizadas a las 09:00 horas en un domicilio del Fraccionamiento Independencia en Cuauhtémoc. La mujer explicó que se había marchado por voluntad propia debido a problemas con su pareja.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En otro incidente, el menor O.A.Z.B., de 12 años, reportado ausente el 26 de julio, fue encontrado a las 11:15 horas en la colonia Tierra Nueva en Cuauhtémoc. El menor, quien había llegado al Desayunador Madre Teresa de Calcuta, recibió apoyo mientras se notificaba a las autoridades.

En presencia de su madre, el niño explicó que se había perdido al salir de su casa y no pudo avisar porque no tenía teléfono. Se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de ningún delito.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, Manuel M. O., de 37 años, reportado ausente desde el 16 de julio, fue localizado a las 12:30 horas en el centro de Cuauhtémoc. Manuel explicó que había salido al centro y luego se fue con amigos a un arroyo en el Barrio Delicias, donde permaneció hasta decidir regresar a casa. Se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de ningún delito.