Mando Único no dejó estado de fuerza en Cuauhtémoc: Coparmex

Luis Pineda, presidente de Coparmex en Cuauhtémoc, aseguró que el Mando Único en Cuauhtémoc ha dejado organización y un esquema de trabajo, en su función de dirección operativa de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, papel que asumió cuando el gobernador Javier Corral lo impuso por decreto, en 2017.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Pineda expuso que lo que el Mando Único no deja a este municipio es fortalecimiento de la corporación, un estado de fuerza, una Academia y la certificación correspondiente. Esta última se inició en enero de 2017 y aún no concluye.

El retiro del Mando Único de Cuauhtémoc, que son alrededor de una decena de agentes que se mueven en dos unidades de la Policía Estatal, fue planteado en campaña por Beto Pérez, alcalde electo, compromiso que asumió también mientras hacía proselitismo, la hoy gobernadora electa Maru Campos.

El Presidente de Coparmex aseguró que en su momento como iniciativa privada también se lo solicitaron a Campos y dijo confiar en que ella lo analizó y les dará una respuesta.

Ante los altos índices de inseguridad en Cuauhtémoc, lamentó que los cuerpos policiacos de todos los niveles no estén coordinados.

“Si no partimos de una verdadera colaboración, no tendremos una base fija de Guardia Nacional, tendremos contingentes itinerantes, como ya lo hemos dicho, no tendremos presencia de las fuerzas estatales y mucho menos una colaboración y estrategia conjunto con las fuerzas federales, lo cual nos perjudica a todos”, indicó.

Precisó que la Guardia Nacional no está de manera fija en Cuauhtémoc, sino que se trasladan de manera constante a municipios aledaños.