Miles de cuauhtemenses asisten al encendido del luces navideñas

Con motivo del inicio de las fiestas navideñas, autoridades e integrantes de la Iniciativa Privada encabezadas por el Presidente Municipal, Humberto Pérez Mendoza, llevaron a cabo Encendido de Luces de la Plaza Principal “Benito Juárez”, evento al que se dieron cita cientos de familias de distintos puntos de la cabecera municipal como de seccionales y comunidades rurales.

Entre las autoridades se contó con la presencia de Patricia Terrazas, diputada federal; la síndico municipal Verónica Escalante; el gerente de Comercialización de Embotelladora del Fuerte, Julio César Roldán; Óscar Cuan, director de Servicios Públicos; las regidoras Ivonne Ordóñez, Carmen Silvia García, Moraima Ruelas y Lupita Escobar; Julián Estrada, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Cuauhtémoc y de la Cámara Nacional de Comercio; y Carlos Martínez, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación; entre otros.

El alcalde “Beto” Pérez, acompañado de niñas y niños, realizó el Encendido de Luces de la Plaza Principal y de la avenida Allende, durante un mágico evento en el que las familias asistentes disfrutaron del inicio de los festejos por Navidad.

Foto: Cortesía | Municipio

En su mensaje, el presidente Municipal manifestó que diciembre es la oportunidad de abrir los corazones para buscar la unidad, donde además comienza la llegada paisanos desde la unión americana para estar con sus seres queridos

“Este es el Cuauhtémoc que queremos ver. Este es el Cuauhtémoc de las familias que se reúnen en un momento especial, porque significa el mes de la esperanza, en el que todos deseamos que en nuestro municipio prevalezca la paz, la tranquilidad y el orden”, expresó.

En este evento, se contó con el apoyo de personal de la Dirección de Desarrollo Social y de Servicios Públicos Municipal, así como de la empresa embotelladora del Fuerte, quien aportó la Villa Navideña que se instaló en toda la Plaza Principal, resaltando que la decoración permanecerá todo el mes, para que las familias asistan, convivan y se tomen fotografías.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Como un plus adicional al emotivo evento, participaron alumnas de la Academia de jazz IF, a cargo de la maestra Luly Talamantes; así como niñas y niños de la Academia Beat Dance, a cargo de la maestra Nora Pallares; el grupo de teatro de la Escuela Particular Cuauhtémoc, a cargo de las maestras Ana Lechuga y Tania Silva, personificaron a la Familia Adams, y presentaron la obra “Una Navidad Inolvidable”.

El grupo de teatro Dédalo, del CBtis 117, presentó la obra Pastorela. Las presentaciones cerraron con una participación musical a cargo de Karely Gómez, acompañada del músico cuauhtemense Fredy Rascón.