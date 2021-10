Municipios, ante negro panorama financiero: Patricia Terrazas

El panorama financiero para los municipios, es desalentador debido a que en este 2021 el Gobierno Federal no cumplió con las metas de recaudación ni con las de producción y venta de barriles de petróleo, lo que se verá reflejado en los recursos que recibirán las presidencias municipales para el 2022.

Así lo explicó la diputada federal Patricia Terrazas, ex presidente de la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, quien señaló que el hecho de que la Federación no logre las metas elevadas que se plantearon, significa que no se puede cumplir a los estados y los municipios lo que se presupuesta con antelación.

“Los alcaldes tienen toda la razón y están muy claros en lo que han comentado, porque actualmente la Federación no ha cumplido con las metas recaudatorias y por ende no se cumple a los municipios con los recursos que se les deben entregar”, explicó.

Destacó que para el ejercicio fiscal del 2021, la Federación hizo mestas muy optimistas que finalmente no fueron alcanzadas, y finalmente los municipios recibieron recursos muy limitados, que en el caso del sur del estado, han ocasionado que se encuentren en la situación que los propios alcaldes han externado, es decir, en un problema financiero bastante complicado.

Añadió que el tema inflacionario lastimará aún más la economía, porque el riesgo país ha ido creciendo y las inversiones van a la baja, pues los inversionistas temen meter dinero a México, porque se han tomado malas decisiones, se están cambiando las reglas para la iniciativa privada y fue evidente el mal manejo de la pandemia, todo eso se traduce en menos inversiones.

“El presidente López Obrador, todos los días sale a su conferencia a atacar a algún gremio, a veces a los académicos, otras veces a los empresarios, a los medios de comunicación, a los jueces o magistrados, a los órganos electorales, y demás; esto genera incertidumbre porque nadie sabe cuándo va a ser el turno de su gremio”, explicó Terrazas Baca.

En este sentido dijo que se tenía contemplado que el 2021 cerrara con un 3 por ciento de inflación y lastimosamente, se va a cerrar con el doble, lo que encarece la vida y afecta directamente a los estados, los municipios y a la población en general.

Subrayó la decisión de López Obrador, de desaparecer el Fondo de Estabilidad, el cual había sido creado para estabilizar a los estados y municipios, cuando las metas recaudatorias y petroleras no fueran alcanzadas, de esta manera se garantizaba la entrega de los recursos tal y como estaban presupuestados, sin embargo al no existir ese fondo, pues no se garantiza el recurso y los gobiernos locales terminan recibiendo menos dinero.

La legisladora panista señaló que por todas esas decisiones equivocadas, el panorama para el 2022 es bastante desalentador, porque se presupuestó algo similar a los del 2021, es decir, un proyecto de egresos insuficiente para los gobiernos locales, pero aunado a eso, está la desaparición del Fortaseg, del Fortamun, los fondos para la investigación, ciencia y tecnología, todo esto convierte a México en un país con una administración financiera desastrosa.

Hizo énfasis en que las metas y las proyecciones del Gobierno Federal resultan incongruentes, puesto que si se prevé un crecimiento económico del 3 por ciento, no se puede esperar un incremento en la recaudación del IVA y del consumo en general del 20 por ciento, que es lo que plantea el Jefe del Ejecutivo.