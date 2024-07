¡No corras riesgos! Alertan autoridades de Cuauhtémoc ante fuertes lluvias

Tras el registro de lluvias copiosas en el municipio de Cuauhtémoc durante los últimos días, cuyo fenómeno ha causado algunas contingencias por la creciente de caudales de arroyos, la Coordinación de Protección Civil Municipal atendió por lo menos tres casos en los que personas estuvieron en grave peligro de morir

Lo anterior es preocupante ante la inconsciencia de algunas personas que hacen caso omiso a las recomendaciones que constantemente realizan autoridades de los tres niveles de gobierno, entre las que destaca evitar cruzar arroyos que presente una fuerte corriente, así como evitar ingresar a cuerpos de agua.

En el recuento de los daños en el periodo de 2 días de lluvias intensas, se reportaron por lo menos tres casos en los que personas estuvieron en alto riesgo por diferentes causas, en las que destaca el caso de una niña de 8 años de edad y un niño de 5 años que ingresaron a un canal de desagüe de agua.

En detalle, se informó que elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, rescataron a dos menores de edad que quedaron atrapados en un canal de desagüe y no podían salir, hechos ocurridos en el fraccionamiento El Mirador.

El personal realizaba recorridos de prevención y vigilancia para acudir a la colonia Mirador del Norte, en donde días previos se registraron riesgos de inundación, cuando vieron a los dos niños asustados ya que no podían salir del canal. Los Inspectores de Protección Civil se detuvieron de inmediato y los ayudaron a salir y ponerlos a salvo, sin que se diera a conocer si hubo algún acercamiento con los padres o tutores de los menores.

A este hecho se le suma la omisión que el conductor de una pick up hizo de no cruzar un arroyo cuyo caudal era profundo, quedando el automotor varado en el cuerpo de agua por algún tiempo, hasta que vecinos del lugar auxiliaron para sacar la pick up.

Lo anterior ocurrió en un arroyo de la calle 32, entre Tenochtitlan y Río Verde, del barrio Santa María, inspectores de Protección Civil Municipal acudieron a brindar ayuda junto con los vecinos, por lo que se hizo un apercibimiento al ciudadano de evitar este tipo de prácticas para no poner en riesgo su vida.

Previamente los cuerpos de rescate atendieron a un hombre que fue arrastrado por la corriente de un arroyo que cruza por la colonia Reforma, a donde el ciudadano ingresó para tratar de rescatar a su mascota que fue cayó al agua, por lo que una vez más se recomienda a la población evitar cruzar en vehículo o de manera pedestre a ríos o arroyos, así como respetar las señalizaciones que se colocan ante la crecida de los caudales.