Otra riña campal en Cuauhtémoc deja a dos jóvenes inconscientes

Ante la problemática por el aumento de riñas entre jóvenes que conforman diversas “pandillas” en la ciudad de Cuauhtémoc, el presidente Municipal, Elías Humberto Pérez Mendoza adjudicó el conflicto a la ingesta de sustancias tóxicas entre los menores de edad, lo que evidencia que negocios dedicados a la venta de solventes, como pegamento, aerosoles y thinner, no han acatado la instrucción de las autoridades de omitir la venta de estos productos a jóvenes.

En el hecho más reciente, se grabó y difundió otra riña campal; en el video se observa a un joven siendo agredido por varias personas, entre hombres y mujeres, quienes debido a los múltiples golpes con puños y puntapiés que le propiciaron, lo dejaron inconsciente, lo que ameritó que otros jóvenes intervinieran, hiriendo a otro con una botella, el cual también perdió el conocimiento.

Estos hechos no fueron trascendidos por las autoridades debido a que no hubo la intervención de las mismas, esto, pese a los constantes llamados a los números de emergencias, lo que ha generado preocupación y descontento entre la población por la gravedad de este tipo de actos de inseguridad que no son atendidos por ninguna corporación policiaca.

El alcalde refirió que al participar la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la mesa de seguridad, se hizo hincapié en exigir a los comerciantes la restricción de la venta de materiales tóxicos a personas que no utilizan estos productos en alguna actividad productiva, ya que existen casos de personas adultas que adquieren los solventes para entregarlos a los adolescentes.

“Hacemos el exhorto para que en las ferreterías no se vendan estos productos a jovencitos, o bien, a personas que a simple vista por su perfil, pues no son ni carpinteros ni tapiceros, que son los pueden conseguir este tipo de productos”, enfatizó el edil.

Recalcó que en la actualidad, se está tratando de que las mesas de seguridad no sean nada más para recibir informes, sino analizar y establecer verdaderas estrategias que hagan frente a las diversas problemáticas que se presentan cotidianamente en el municipio de Cuauhtémoc.

Dijo que además de los delitos de alto impacto que se siguen registrando en la región, es primordial combatir los graves problemas de adicciones entre una importante cantidad de jóvenes que son factor de diversos actos de inseguridad desde riñas, robos y daños.

Aseveró que es momento de tomar acciones para evitar que actos vandálicos o faltas administrativas evolucionen a delitos graves como los homicidios, esto ante la circulación de videos en los que se evidencia el grado de brutalidad con el que los adolescentes ocasionan lesiones a otros jóvenes, lo que puede tipificarse como tentativa de homicidio.