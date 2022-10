Paga 3 mil pesos por Iphone 13 y resulta con sistema "Android"

Una joven de 17 años fue engañada por un presunto vendedor en redes sociales, al creer que le venderían un celular iphone 13 por la cantidad de 3 mil 600 pesos, sin embargo, al revisar el equipo se percató que el mismo era un "clon" y que incluso su sistema operativo era de otra compañía identificada como "Android".

De acuerdo al reporte atendido por personal de la Policía Municipal del Municipio de Cuauhtémoc, los hechos ocurrieron entre las 11 horas del día 7 de octubre, sobre las calles 122 y Catastro, donde se acordaron ver la joven de 17 años y el vendedor del celular quien ofertaba el mismo a través de redes sociales.

Cuando se percató que el Iphone 13 no era original y que no tenía el sistema operativo de Apple, la joven dio aviso a las autoridades para que le ayudarán a dar con el paradero del vendedor, mismo que ya no fue localizado y la orientaron a poner la denuncia correspondiente de los hechos.

Al llegar el personal de la corporación se entrevistaron con la ciudadana Judith, quien manifestó que su hija, la menor E.M.R, de 17 años, contactó por la red social Facebook, a una persona que dijo llamarse Karina S., quien estaba vendiendo un teléfono celular Iphone 13, en 3 mil 600 pesos, argumentando que lo vendía en ese precio porque ya era usado.

Luego de entablar el contacto por redes sociales, acordaron verse en la intersección de la avenida Tenochtitlán y Jorge Castillo, en el exterior del Oxxo que ahí se ubica, donde llegó una mujer de complexión delgada a bordo de un vehículo Dodge Challenger, con placas ETP 517A, color negro, con cristales polarizados y le hizo la entrega del teléfono y quien fue la persona que recibió el dinero correspondiente.

Posteriormente, la reportante colocó el chip al teléfono que acababa de comprar y se dio cuenta que era sistema Android y no "Apple", por lo que decidió reportar el caso a la policía y también la orientaron para poner la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Por el momento el caso quedó en manos de elementos de la Fiscalía General del Estado, para que pueda dar con el paradero de los presuntos responsables y tratar de llegar a una conciliación entre las partes.