Piden a las autoridades intervención en curva de Libramiento en Cuauhtémoc

Una de las curvas del libramiento Gómez Morin en Cuauhtémoc se ha convertido en un punto conflictivo para transportistas que se dirigen hacia la capital del estado, en la cual se ha presentado tres accidentes tan solo en diciembre de 2021 y enero de este año.

El último hecho tuvo lugar al medio día de este miércoles 26 de enero cuando un vehículo de carga que transportaba manzana perdió el control, volcó y cayó a un pequeño barranco que se ubica cerca del poblado Santa Lucía.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el accidente resultó lesionado Javier R. V., de 55 años de edad, originario del sur del país, el cual operaba un tractor Utility, línea F2, color amarillo, modelo 1999, el cual trasladaba un remolque refrigerado con manzana.

Afortunadamente el conductor resultó sólo con algunos golpes y contusiones, sin embargo, el percance motivó que habitantes de Santa Lucía acudieran a su auxilio y al mismo tiempo manifestaron su inconformidad a este medio de comunicación por los riesgos que implican este tipo de accidentes.

Fotos: Iván Miramontes | El Heraldo de Chihuahua

Los pobladores refieren que anteriormente se ubicaban muros de contención de concreto al centro de los carriles de circulación en la rampa de acceso al libramiento y a la autopista federal número 16 con dirección hacia la ciudad de Chihuahua.

Dichos muros fueron retirados y conductores foráneos que no conocen la curva, no moderan su velocidad y esto ocasiona los accidentes que hasta el momento no han provocado fatalidades.

Con este hecho se han presentado tres volcaduras similares en los últimos días con un saldo de cuatro personas lesionadas y daños materiales millonarios.