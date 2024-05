Piden apoyo para reconstruir vivienda en Cuauhtémoc que fue destrozada por incendio

Luego de perder su patrimonio a causa de un voraz incendio de una vivienda ubicada en calles de la colonia Tierra y Libertad, ocurrido el 25 de mayo, autoridades y amistades de la mujer afectada, iniciaron una campaña para la recolección de todo tipo de apoyo, desde alimentos hasta material para la reconstrucción de la vivienda.

Tras la valoración de los daños, se estableció que las pérdidas materiales superan el millón de pesos al consumirse el total del menaje como de dos vehículos, además de daños estructurales en el inmueble que están en riesgo de colapso.

Foto: René Pérez / El Heraldo de Chihuahua

Dicha vivienda es propiedad de una mujer de 62 años de edad, de nombre María Delia L.C., quien vive sola, lo que complica su situación para poder recuperar lo más esencial para sobrevivir.

Al conocer su situación, ciudadanos y autoridad municipal otorgaron apoyo a la mujer como parte del menaje, sin embargo, este es insuficiente al carecer de electrodomésticos como refrigerador para la conservación de alimentos, así como una estufa parca la preparación de los mismos.

Foto: René Pérez / El Heraldo de Chihuahua

La infortunada mujer indicó que, desde la tragedia, su vida cambio radialmente de manera negativa, ya que desde esa fatídica fecha come donde la invitan, por lo que también necesita alimentos, sobre todo no perecederos por no tener cómo conservarlos o cocinarlos.

Señaló que además del apoyo antes señalado, es necesario contar con material para construcción como polines, cemento, tablaroca, entre otros, esto con el fin de reconstruir la vivienda que sufrió severos daños y al momento no se ha concluido con la limpieza del mismo.

Foto: René Pérez / El Heraldo de Chihuahua

Es por ello que se pide la colaboración de la sociedad en general, para lo cual se da a conocer la dirección de la vivienda en la calle 90, entre Águilas y Colibrí, en la colonia Esperanza, para lo cual la mujer afectada menciona que quien desee puede ir para que vea cómo quedó su casa, y la ayude con la certeza de que en verdad lo necesita.