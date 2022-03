Presenta Maru Campos Plan Estatal de Desarrollo en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih. – La gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván, presentó en Cuauhtémoc un ambicioso plan de acciones de gobierno, para los principales municipios de la región noroeste, sobre todo para Cuauhtémoc, Guerrero, Bocoyna y Madera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dentro de los anuncios hechos por la mandataria para Cuauhtémoc destacaron el proyecto de ampliación de carriles y remodelación del Corredor Comercial en sus 40 kilómetros desde la cabecera municipal hasta la comunidad de Álvaro Obregón.

Incluso, minutos antes del evento la titular del ejecutivo estatal estuvo presente en un evento de arranque de obra de la empresa Gas Natural del Norte y afirmó que tiene muchos años de conocer las precarias condiciones en las que se encuentra la carretera estatal número 5 mejor conocida como corredor comercial Manitoba.

De igual forma anunció que en breve se pondrá en operaciones el aeropuerto Internacional de Creel, acción que busca detonar el turismo y comercio en la Sierra Tarahumara, a la par de la promoción que se realizará de la Ruta del Queso y la Manzana que beneficiará directamente a los municipios de Cuauhtémoc y Guerrero.

En su mensaje de bienvenida el alcalde Elías Humberto Pérez Mendoza, mencionó la importancia de que el municipio de Cuauhtémoc trabaje de la mano con la administración estatal

"Si le va bien a Cuauhtémoc, le va bien a Chihuahua, tenemos que alinear nuestras voluntades, para la reconstrucción del tejido social, rescatar espacios públicos y recuperar la paz"

Destacó y agradeció la entrega de 10 unidades de policía y anunció el proyecto en conjunto de instalación de 300 cámaras de seguridad para vigilancia.

Al comenzar su participación la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván, se tomó algunos minutos para dirigirse a la comunidad menonita de Cuauhtémoc.

Habló directamente a los representantes de las colonias Manitoba y Swift Current presentes en el evento, a quienes pidió felicitar a todos los miembros de esta comunidad con motivo del 100 aniversario de su llegada a México y en especial a Cuauhtémoc.

La mandataria se disculpó por no poder haber estado presente en la celebración y refirió que se encontraba trabajando en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo en otro punto del estado.

La gobernadora anunció una importante inversión para concluir la remodelación del hospital de Ginecobstetricia de Cuauhtémoc, con el objetivo de mejorar la atención a miles de mujeres de la región que acuden a esta ciudad.

De igual forma mencionó que se destinarán recursos para la conclusión del hospital CESSA Tierra Nueva, ubicado en una de las zonas más pobladas de Cuauhtémoc.

Resaltó la intención de su gobierno por hacer realidad el proyecto de un nuevo hospital general para Cuauhtémoc y anunció la implementación de un nuevo quirófano más equipo para una clínica de especialidades ubicada en ciudad Madera.

En materia de Seguridad Pública informó que 700 cámaras PTZ, 1000 cámaras fijas, cámaras de remolque, drones y más unidades para la Policía, son parte del equipo y tecnología que se destinará para Cuauhtémoc en los próximos meses para conformar el programa Escudo Cuauhtémoc.

En ese renglón la gobernadora destacó la entrega este día de 13 nuevas patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Resaltó que Cuauhtémoc tiene varios meses, desde septiembre del año 2021 hasta la fecha, registrando una importante disminución de delitos de alto impacto como el homicidio doloso.

"En febrero y lo que va de marzo Cuauhtémoc no ha tenido ningún homicidio doloso y hoy se respira más paz y tranquilidad entre los cuauhtemenses", indicó Campos Galván.

Adelantó que para el mes de junio de este año empiezan las acciones de implementación de las plataformas digitales a fin de conformar un sólo centro de mando.

De forma negativa resaltó el hecho de que Gobierno del Estado no contempla apoyar a la administración municipal que encabeza el alcalde panista “Beto Pérez” en el proyecto del tan anhelado Relleno Sanitario para Cuauhtémoc, el cual se busca realizar desde hace más de 15 años y a pesar de que el edil lo mencionó durante su mensaje de bienvenida, al concluir el acto, la gobernadora confirmó la negativa en una rueda de presa.

“No lo tenemos contemplado y no queremos comprometernos a algo que no sabemos si podemos hacer; es muy malo por parte de los gobiernos generar expectativas y no cumplirlas”. Sentenció.