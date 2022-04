Reconoce alcalde de Namiquipa decisión de Maru Campos para el medio Rural

Lo he dicho y lo reitero: si un gobernante no sabe privilegiar los intereses de sus gobernados, ha elegido mal su ocupación. Ante las decisiones tomadas para el futuro del campo de Chihuahua, gobernadora, usted ha privilegiado el interés superior de las familias del campo, y eso lo agradezco en nombre de las familias de Namiquipa que viven de las actividades del medio rural.

Las mujeres y hombres del campo no merecemos la indiferencia de quienes no entienden nuestras necesidades y las formas de vida que establecemos para sacar adelante a nuestras familias. Nadie que ignore nuestras peticiones para atender a quienes trabajan el campo, merece un lugar ni en su gobierno, ni en ninguno.

Estoy seguro de que no repetiremos la historia, espero, gobernadora, que en mi próxima visita a las instancias indicadas para gestionar para nuestros productores, no seré golpeado por el desinterés de nadie que no entienda la materia que atiende.

"Hoy, en esta decisión específica, le aplaudo su determinación y la exhorto a una nueva elección muy lejos de la apatía y la indiferencia", concluyó.