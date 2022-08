Reporta JCAS sobreexplotación en más del 50% de los acuíferos en el estado

A raíz de la sobre explotación en más del 50 por ciento de los acuíferos del estado de Chihuahua que han dado origen al desabasto de agua potable en las zonas urbanas, el Director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, informó que a partir del presente mes se prevé poner en marcha proyectos de uso de agua superficial para garantizar el suministro del vital líquido en las ciudades.

Explicó que al ser la prioridad abastecer de agua para el consumo humano, la ley permite utilizar los pozos de particulares para la dotación de agua a los ciudadanos, además de la alternativa del uso de agua rodada o superficial que podría atraerse, en el caso de Cuauhtémoc, desde la Presa “La Coyota” en el municipio de Guerrero.

Mata Carrasco afirmó que la sobre explotación de los acuíferos ya no permite más carga, por lo que están buscando traer agua rodada, agua superficial incluso de la que se va a estados como Sonora, insistiendo que la ley de Aguas Nacionales es muy clara con la apelación principal de garantizar el vital líquido a los ciudadanos.

Otro de los factores que afecta el suministro de agua en ciudades como Cuauhtémoc, es la falla constante de los motores en los pozos, que es motivado por los cortes de energía eléctrica que a su vez sucede por diversas causas, lo cual es efecto de gastos extraordinarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento por daños en los motores que deben repararse o en dado caso remplazarse.

Por lo anterior, el funcionario estatal declaró que existen proyectos que consisten en la modificación del suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de los pozos, esto ante los constantes conflictos con la Comisión Federal de Electricidad por cortes de energía eléctrica que deja a un sector importante de la ciudad sin agua potable.

Gracias al apoyo de empresas internacionales y del propio Gobierno Federal, Mario Mata informó que en los próximos meses se habrán de cambiar la mayoría de los sistemas de electricidad que abastece la CFE por energía limpias, como lo es la solar.

A pesar de la crisis de agua para consumo humano en el estado de Chihuahua, Mata Carrasco enfatizó que las condiciones no se comparan con lo que ocurre en el estado de Nuevo León, sin embargo, dijo que esa experiencia se debe tomar en cuenta para no estar en las mismas condiciones en un futuro no muy lejano.

Finalmente, refirió que existe en puerta el intercambio de agua tratada por pozos en el sector agropecuario, para lo cual se hacen inversiones importantes en plantas tratadoras de aguas residuales para su uso en el riego de cultivos, mientras que los pozos que se usan para este fin, ahora será para abastecer el vital líquido a la población.