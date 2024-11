Roban más de 200 mil pesos del interior de un vehículo en Cuauhtémoc

Un hombre fue víctima del delito de robo al momento de realizar algunos trámites y dejar solo su vehículo en cuyo interior había un maletín con más de 230 mil pesos, el cual fue sustraído por los amantes de lo ajeno, quienes rompieron el cristal para lograr su cometido, por lo cual, la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública Municipal (DSVPM) emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de un robo.

En detalle, la dependencia de seguridad informó que agentes de la Policía Municipal atendieron un reporte de robo y daños en la calle Sexta y Francisco I Madero, en donde un ciudadano de 41 años de edad dijo que momentos antes estacionó su auto afuera de un negocio y se bajó a firmar unos documentos, tardando aproximadamente tres minutos en salir.

Cuando volvió a su auto, ya le habían quebrado el vidrio del copiloto a su vehículo Mustang en color gris, modelo 2014 con placas nacionales, del cual sustrajeron un maletín en color gris que estaba debajo del asiento del copiloto, que contenía 237 mil pesos, dinero que acababa de retirar del banco BBVA.

Manifestó que no se dio cuenta si alguien lo había seguido, por lo que no existe sospecha de alguna persona en particular, ante ello, se le recomendó para que presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Zona Occidente para iniciar las indagatorias para dar con el o los responsables del hurto.

Previo al reporte, la DSVPM emitió una serie de recomendaciones, a fin de evitar que la población sea víctima de delitos patrimoniales al ser la época en la que aumentan los robos, estafas y extorsiones en la región, esto por mayor flujo de recursos.

Entre las medidas preventivas aportadas por la DSVPM destaca el evitar el manejo de grandes cantidades de dinero en la vía pública, por lo que se debe de distribuir el recurso que se lleve consigo, así como omitir sacar grandes cantidades de dinero de instituciones bancarias delante de más personas.

Asimismo, se recomienda acompañar a adultos mayores a retirar de cajeros los pagos por programas de asistencialismo, además de colocar los seguros de los vehículos al momento de bajar del mismo para alguna actividad, y no dejar objetos de valor a la vista.

Al entrar en marcha el programa del Buen Fin, la corporación de seguridad exhortó a los comerciantes a establecer también medidas preventivas en las que se debe priorizar la instalación de herramientas de seguridad como cámaras de vigilancia, además de evitar colocar pertenencias personales al alcance del público, mantener cerrada la caja registradora, no manejar cantidades grandes de dinero a la vista de las personas y en caso de necesitar efectuar algún depósito, solicita el apoyo a oficiales municipales para el acompañamiento.