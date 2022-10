Tras varios años de lucha por inhibir la discriminación hacia personas de talla baja, a la fecha los resultados no son positivos al permanecer en la sociedad y las propias autoridades esa diferencia con personas que padecen de acondroplasia, por lo cual, el líder en el estado de Chihuahua del Consejo Nacional de Gente Pequeña México, Leyy Pérez Rascón, indicó que ahora se busca que el enanismo sea considerado como una discapacidad.

Leyy Pérez destacó las incongruencias que existen en dependencias gubernamentales, esto al referir que personas de baja estatura sufren una serie de dificultades para efectuar los respectivos trámites por la altura de los módulos de atención, poniendo como ejemplo el caso de la Recaudación de Rentas que carece de espacios adecuados para personas con acondroplasia, sin embargo, al estar en la fila de personas con discapacidad son sacados de la misma al no considerar el “enanismo” como una discapacidad.

A su vez, lamentó el interés partidista que anteponen los legisladores locales por encima de las necesidades de la sociedad, esto al referir la exposición en por lo menos dos diferentes legislaturas de que las personas de “talla baja” sean considerados dentro del grupo de grupos con discapacidad, al insistir en que la adecuación de los espacios públicos y privados son exclusivamente para personas “normales”.

“Imagínate que naces en un mundo de gigantes, en donde todos miden aproximadamente tres metros y todo está acondicionado para estas personas, las sillas, los autos, los autobuses, los baños púbicos, pues a ti no te quedan, es como si fueras un niño en ese mundo, entonces pues batallarías para comprar la ropa, lo que es difícil”, expuso Pérez Rascón.

Aunado a ello, subrayó las dificultades que tienen los adultos de pequeña estatura para integrarse al mundo laboral, ya que existen preferencias para personas de estatura superior a 1 metro 70 centímetros, lo que ha dado origen a que en años anteriores se luchara por la no discriminación laboral.

Luego de que en el año 2014 la Organización de las Naciones Unidas estableciera el 25 de octubre como el día de personas de talla baja, los esfuerzos por crear conciencia entre la población del respeto que deben tener a estas personas son mínimos, por lo que Leyy Pérez dijo que habrán de continuar en busca de objetivos para garantizar los derechos humanos de más de 100 personas de talla chica que hay en la entidad.

“Desde hace años comenzamos en hacer conciencia, principalmente en la manera de decir la palabra enano que se utiliza de manera peyorativa, por ejemplo, los enanos del circo, los enanos toreros, por lo que tratamos de concientizar a las personas pues que no es correcto dirigirse a nosotros de esa manera, no estamos en contra de la palabra enano, pero sí de la forma como se utiliza”, expresó el también integrante de la agrupación “Little People of America”.

En lo referente a las acciones que se prevé en la conmemoración del 25 de octubre del presente año, destaca la continuidad de la defensa de los derechos de personas de “talla baja”, como también insistir en tipificar como discapacidad el enanismo.