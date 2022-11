Se manifiestan barzonistas en sucursales de BBVA Cuauhtémoc por supuesto desfalco cibernético

Integrantes de la organización de defensa social, “El Barzón”, se manifestaron pacíficamente en las cuatro sucursales de la institución bancaria BBVA Bancomer ubicadas en el municipio de Cuauhtémoc, por la estafa por cerca de 4 millones de pesos que se dio de manera cibernética en perjuicio de un cuentahabiente, sin que directivos del banco se hagan responsables del hecho.

Al respecto, el Dirigente de “El Barzón” en la zona occidente, Enrique Pérez Aguilar, explicó que el movimiento social no obstaculiza las labores de la institución crediticia, por lo que es decisión de los ejecutivos prestar el servicio o no a sus clientes, ya que el organismo social simplemente busca reclamar de manera pacífica las graves afectaciones que sufren familias al confiar su dinero a bancos que no garantizan la seguridad del mismo.

“No es un bloqueo, es un llamado más que nada a la Comisión Nacional Bancaria o a quien corresponda, porque ya basta de tanto fraude cibernético; viene el cuentahabiente abre una cuenta y deposita su dinero, le dan su token y le vulneran sus cuentas, los datos personales y te hacen los fraudes cibernéticos y el banco simplemente se lava las manos”, expresó el líder social.

Se dio a conocer que la manifestación pacífica se desarrollará por algunas horas / Foto: René Pérez | El Heraldo de Chihuahua

Lamentó que la población que confía en los bancos se vean afectados en su economía por irresponsabilidad de las instituciones bancarias, quienes, a pesar de contar con seguros, los cuales le cuestan al cliente, estos no se hacen efectivos al momento de algún fraude como comúnmente se ha registrado en los últimos años en distintos bancos.

Pérez Aguilar dijo que, al solicitar la información personal de los cuentahabientes, los bancos están poniendo en “charola de plata” los datos de los clientes a los hackers, sin descartar que mismos funcionarios de las financieras estén coludidos en las estafas, quienes podrían facilitar la información a los delincuentes de determinados clientes, ya que la mayoría de las estafas es en cuentas por arriba del millón de pesos.

En el caso más reciente, un reconocido empresario fue víctima del denominado “phishing”, al sustraerle en el primero de los casos más de un millón de pesos, y en una segunda ocasión más de 2 millones de pesos, lo que hace una suma de 4 millones de pesos, sin que hasta el momento haya alguna respuesta por parte del Banco sobre lo ocurrido, ya que el argumento que presentan es que es responsabilidad del cliente el otorgar determinada información a través de las redes.

Se dio a conocer que la manifestación pacífica se desarrollará por algunas horas, para luego analizar otro tipo de acciones en las que se haga presión para que tanto los bancos como la Comisión Nacional Bancaría y la propia Fiscalía General del Estado, actúen para frenar y esclarecer los fraudes que han dañado la economía de una importante cantidad de personas.