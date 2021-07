Se tiñe de rojo zona occidente: 8 muertos

CUAUHTÉMOC, Chih.- La zona occidente del estado se pintó de rojo con 8 asesinatos en aproximadamente 12 horas, iniciando en Cusihuiriachi con la muerte de un policía municipal, el hallazgo de cinco civiles calcinados en Guerrero y el homicidio de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron abandonados en la carretera entre Cuauhtémoc y Guerrero.

El primer hecho sembró el terror entre los habitantes de Cusi, particularmente en Ojo de Agua, donde una balacera los despertó alrededor de las 2:00 horas, trascendiendo momentos después que un oficial había sufrido una agresión por parte de hombres armados.

El policía municipal Jorge Macías Morales, de 35 años, fue asesinado y bajado de la unidad policiaca en la que vigilaba una oficina de la Asamblea Municipal del Instituto Municipal Electoral. Posteriormente, los atacantes prendieron fuego a la patrulla.

Por la mañana, alrededor de las 9:00 horas, se atendió el reporte de una mujer sobre la localización de personas sin vida, acudiendo elementos de las distintas corporaciones al camino de terracería que va de Ranchos de Santiago al municipio de Ignacio Zaragoza.

Los cuerpos carbonizados fueron ubicados en la caja de una pick up color blanco, de modelo atrasado, que presentaba daños totales porque le prendieron fuego junto con las víctimas.

Finalmente, en territorio de Cuauhtémoc, en la carretera que va a Guerrero, a unos 500 metros del poblado de Casa Colorada, fueron localizados los cadáveres de dos mujeres, a mitad de la cinta asfáltica.

Asesinan a agente e incendian patrulla

Alrededor de las 2:00 horas se recibió el reporte de un hecho violento en Ojo de Agua, municipio de Cusihuiriachi, donde disparos de arma de fuego despertaron a los habitantes y sembraron el terror.

Minutos después se confirmó que un agente municipal había sido asesinado y su patrulla incendiada. Algún testigo observó de lejos que los responsables iban a bordo de dos vehículos.

De acuerdo con información extraoficial proporcionada por pobladores, desde hace semanas, incluso antes de la elección, se solicitó que una patrulla vigilara de forma permanente un inmueble que funge de forma temporal como oficina para el resguardo de boletas utilizadas en la pasada elección.

La noche de este domingo, tocó el turno al agente municipal Jorge Macías Morales, quien estaba a bordo de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuando llegaron al sitio sujetos que abrieron fuego contra la unidad. Luego bajaron el cuerpo del oficial y le prendieron fuego a la pick up.

Es probable que la víctima de 35 años de edad sea despedida con honores, pues murió en el cumplimiento de su deber.

Según nuestras fuentes, existe el temor de que parte de la corporación renuncie, pues apenas son 13 o 14 agentes, y están trabajando con temor de sufrir alguna agresión y perder la vida.

El local u oficina en mención está rentado por la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral.

En Guerrero, hallan cinco calcinados en camioneta

La mañana de este domingo fue reportado el hallazgo de una pick up color blanco, con cinco cuerpos sin vida en la caja. De acuerdo con las imágenes, fue incendiado el vehículo junto con los restos de las víctimas.

Alrededor de las 14:00 horas se recibió el reporte de que habían sido abandonados los cuerpos sin vida de dos mujeres, a media carretera, rumbo a Guerrero, a medio kilómetro de Casa Colorada, pero todavía en territorio de Cuauhtémoc.

Respecto al primer hecho, la localización fue en un camino de terracería que va de Ranchos de Santiago, municipio de Guerrero, hacia Ignacio Zaragoza. Se trata de cinco varones de los cuales tres tenían su domicilio en Ignacio Zaragoza y el resto en Matachí.

Al consumirse la pick up, la puerta trasera se abrió y tres de los cadáveres cayeron y quedaron apilados sobre el camino de terracería. Uno se observa semi-calcinado y se sólo vestía un bóxer. Sobre la caja de la Pick up quedaron dos cuerpos completamente quemados, a los que no se les aprecian las extremidades inferiores.

De acuerdo con información emitida por la autoridad municipal, se acudió al lugar luego de las 9:00 horas, donde se tomó nota de que la unidad era de la marcha Chevrolet, modelo 2010, blanca.

El reporte lo puso la esposa de una de las víctimas.

De manera preliminar, se informó que tres de ellos tenían domicilio en Ignacio Zaragoza, y fueron identificados como Javier Gaspar Jaramillo, de 44 años; Ever Portillo Parra; y Víctor Castillo Calzadillas.

Las otras dos víctimas vivían en Matachí y se mencionó que se trataba de Omar Cota y Luis Cota.

Dejan dos mujeres sin vida en carretera

En cuanto a las personas del sexo femenino, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, dio a conocer de manera oficial que los cuerpos fueron localizados en la carretera Cuauhtémoc-La Junta, luego de un reporte que se recibió en la línea de emergencias 911, a las 14:00 horas.

Agregó que se encontraban a la altura del kilómetro 120, sobre la cinta asfáltica, atadas de manos entre sí con cinta adhesiva en color café, y presentaban huellas de violencia.

Una de las víctimas es de complexión robusta, tez morena, 1.65 metros de estatura y vestía blusa, short y ropa interior en color negro.

La segunda es de complexión delgada, tez blanca, 1.60 metros de estatura, y con vestimenta de blusa en color beige y pantalón de mezclilla en color azul.

Concluyó confirmando que ambas presentan heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo, apreciándose en la escena casquillos percutidos al parecer de arma larga.