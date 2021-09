Sí incluyo mujeres en mi gabinete: alcalde de Cuauhtémoc

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Humberto Pérez, explicó que dentro de su gabinete sí existen mujeres, tal es el caso de quienes encabezarán la Tesorería Municipal y el Instituto Municipal de las Mujeres.

Asimismo detalló que la designación de más hombres, obedece a que al momento de asignar a los directores, buscó los perfiles más aptos para cada área, por lo que aseguró que el hecho de que quedaran más hombres que mujeres, fue de manera involuntaria.

Hizo énfasis en que las mujeres son pieza fundamental dentro de su administración, tanto así que en el caso de la Tesorería Municipal, sólo se incluyeron mujeres y ningún hombre, asimismo el equipo del Instituto de la Mujeres, del DIF Municipal y el administrativo de la Dirección de Seguridad Pública, se conforman en su mayoría por mujeres.

“Yo tengo absoluto respeto por las mujeres, lo he demostrado, vengo de mi madre y tengo a mi esposa, jamás le he faltado el respeto a una mujer; dicen que no hay mujeres en mi gabinete, pero si hay, y son muchas las mujeres que integran los equipos”, reiteró el alcalde Pérez Mendoza.

Por su parte Mónica Meléndez, titular de la Organización Nacional de Mujeres del PRI, reprobó que ese gabinete se conforme casi en su totalidad por hombres, y señaló que el hecho de que haya una o dos mujeres, no lo convierte en paritario, pues la diferencia es bastante amplia.

Destacó que están trabajando en un exhorto para el alcalde Humberto Pérez, para que atienda el tema paritario y reconsidere la integración de su gabinete ya que el principio de la paridad es un principio constitucional que garantiza que los espacios en la vida pública y democrática del país para hombres y mujeres tengan un equilibrio.

“Incluso el Partido Acción Nacional puede acercarse con el alcalde y sensibilizarlo ante estos temas tan importantes hoy en día; el hecho de que el gabinete tenga una mujer, no significa paridad, porque la paridad no es una limosna en México”, comentó la priista.

La líder priista manifestó su indignación y repudio ya que dicha integración evidencia una clara violación a los principios de inclusión, igualdad y paridad al no incluir mujeres.

En este sentido la diputada Ivonne Salazar, anunció que presentará este martes ante el pleno del Congreso del Estado, un exhorto para que los alcaldes de los 67 municipios hagan valer las garantías de las mujeres en materia de paridad.

En este sentido recordó que ella misma hace unas semanas, fue impugnada y el Tribunal Estatal Electoral se retiró su diputación, la cual fue devuelta por el TEPJF precisamente argumentando el principio de paridad y sus derechos políticos y electorales que finalmente le concedieron la razón.

Por ese motivo la legisladora mencionó que tiene esa responsabilidad, tanto de hacer señalamientos como de exhortar y velar por el cumplimiento de los principios paritarios; agregó que el problema no es sólo en el municipio de Cuauhtémoc, sino que en varios municipios, sobretodo en la zona rural.