Sin regular el servicio de agua potable en el municipio de Carichí

Carichí, Chih.- Habitantes de la cabecera municipal de Carichí comienzan a padecer la falta de agua potable, producto de las deficiencias que presenta la red de tuberías que abastecen a la pequeña localidad y que constantemente presenta fallas en el servicio, fugas, válvulas dañadas y desabastecimiento de los pozos con los que cuenta el municipio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al respecto, el edil Iván Alejandro Gutiérrez Villarreal, refirió que su administración busca elaborar un proyecto para evitar estos inconvenientes y a su vez plantear otras alternativas de abasto de agua potable para comunidades de la zona rural y serrana de Carichí, que también registran esta problemática.

Explicó que por varios años el gobierno municipal ha “cargado” con los altos costos de detección y perforación de pozos para ofrecer este servicio, ya que nunca se ha concretado la participación de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, en ese municipio, ya sea a través de la conformación de comités ciudadanos o bien la apertura de una Junta Rural o Municipal.

“Las casas y propiedades de la cabecera no cuentan actualmente con medidores o registros que regulen el consumo de agua, por lo que no se puede generar un costo para los ciudadanos y por tal motivo el municipio tiene que pagar por la reparaciones de fugas, rupturas, etc., además que no sabemos por donde pasan las tuberías ya que nunca se elaboró algún plano”, indicó el alcalde.

En relación a otras localidades importantes dentro del municipio como lo son: Ciénega de Ojos Azules y el Álamo, Gutiérrez Villarreal añadió que se ha avanzado en la colocación de medidores, pero aún no se fijan tarifas o métodos para el cobro del servicio.

Concluyó mencionando que, parte de los beneficios de este importante proyecto, es lograr invertir los recursos que se obtengan, en la elaboración de pozos rústicos y bombas de extracción que funcionen a través de paneles solares para comunidades y asentamientos de origen rarámuri.