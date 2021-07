Síndico evita exponer informe en Sesión de Cabildo

Cuauhtémoc, Chih.- La síndico municipal Petra Alicia Meraz anunció en Cabildo su doceavo informe, sin embargo omitió realizar una exposición ante el Ayuntamiento, como es costumbre, y en el momento que los regidores le preguntaron por las copias que debía entregarles, les respondió que en ese momento los estaban llevando a sus oficinas y ahí los encontrarían.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Saúl Palma, coordinador de la fracción del PAN, mencionó que la Síndico no realizó una sola auditoria a alguna de las dependencias municipales, durante los tres años que lleva en el cargo.

A inicios de año, Petra Alicia Meraz, presentó tres informes juntos: octavo, noveno y décimo; donde fue blanco de críticas, entre ellas que el trimestre número 10 abarcaba también febrero, por lo que no era posible que ya lo estuviera reportando.

El mes pasado los regidores del PAN exigieron se le sancionara por incumplir con su obligación de dar su informe cada tres meses. En esos días Meraz programó su onceavo informe para finales de septiembre, no tomando en cuenta que la administración municipal actual culmina a inicios de ese mes.

Debió presentarse en mayo y aunque la Síndico emitió el documento, los regidores no lo dieron por recibido.

Palma dijo que el doceavo informe se entregó en tiempo y forma, y legalmente la funcionaria no está obligada a dar una exposición al Ayuntamiento. Indicó que los ediles se darán a la tarea de revisarlo y en la próxima Sesión de Cabildo le harán las observaciones correspondientes.

Agregó que además de no realizar auditorías, Meraz tampoco ejecutó alguna revisión exhaustiva a algún departamento, y aunque ella se quejaba constantemente de que las dependencias no le daban información y por eso no daba informes, hay un oficio de Tesorería donde se le asignó un espacio para que buscara la información que necesitara, pero rechazó la propuesta.