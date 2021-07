Tenían entre 32 y 66 años los hombres calcinados en Guerrero

Cuauhtémoc, Chih. - Mediante un equipo multidisciplinario, La Fiscalía zona occidente obtuvo la identificación de cinco masculinos cuyos cuerpos calcinados, fueron hallados el pasado 25 de julio, en una brecha que conduce de Ranchos de Santiago a Ejido Zaragoza, municipio de Guerrero.

En este proceso participaron médicos legistas, antropólogos, odontólogos, criminalistas y agentes de investigación, para conjuntar los resultados de pruebas periciales y la información recabada durante indagatorias ministeriales.

La información obtenida fue concluyente para identificar los cuerpos de las víctimas como: José Luis C. L., de 38 años, Omar C. L., de 36 años; Ever P. P., de 32 años, Javier G. J., de 44 años., y Víctor C. C., de 66 años, mismos que fueron entregados a sus familiares por personal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

En tanto, la Fiscalía de Distrito zona occidente continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de estas cinco personas cuyos cuerpos calcinados estaban en un vehículo pick up.