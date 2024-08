Tragedia en la zona occidente: seis muertos y siete heridos en tres accidentes vehiculares

Un total de seis personas sin vida y siete más heridos de gravedad fue el resultado de tres accidentes vehiculares ocurridos en municipios de la zona occidente, como lo son Ocampo, Temósachi y Guerrero, durante el pasado fin de semana.

En el primer caso, la Fiscalía de Distrito en la Zona Occidente informó sobre la muerte de un hombre y una menor de edad, luego de un accidente vehicular ocurrido la tarde del sábado 10 de agosto en el que otras cuatro personas resultaron heridas, el cual se registró sobre la carretera Chihuahua a Hermosillo a la altura del kilómetro 274.

En el interior de un vehículo Dodge Neón 2003, color gris, con placas de circulación del estado de Chihuahua, se localizó el cuerpo de un masculino identificado como Servando G. M., de 25 años de edad, con domicilio en Las Estrellas, mientras que falleció a bordo de una ambulancia una menor de 8 años de edad, identificada con las iniciales F. G. F., en tanto que Cristal F., Yatsiri G. F., Deysi y Jeny F. G., resultaron lesionadas.

Se informó que fueron impactados por un vehículo Jeep línea Cherokee, color beige, modelo 2012, conducido por el C. Saúl C. B., de 25 años, con domicilio conocido en Huajumar.

En otros hechos, la dependencia de justicia trascendió el registro de una volcadura ocurrida a la altura del kilómetro 0 más 300 de la carretera Temósachic a Cocomorachi, en la cual una pareja perdió la vida en el lugar de los hechos.

Las víctimas viajaban en una pick up marca Ford, línea Raptor, cuatro puertas, color negro, placas del estado de Nuevo México, la cual se hallaba volcada. En la parte trasera se localizó el cuerpo de un masculino sin Identificar, descrito como de 45 a 50 años de edad aproximadamente. Vestía un pantalón de mezclilla color azul y playera color azul.

Asimismo, el cuerpo de una femenina sin identificar de 45 a 50 años aproximadamente. Vestía un pantalón tipo malla color negro y blusa color gris. Personal de seguridad pública informó que tres personas de sexo femenino resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas para su atención médica.

En el tercer percance se dio a conocer que dos personas fallecieron tras ser impactados en la motocicleta en la que viajaban por un automotor desconocido, hechos registrados por la carretera que conduce del seccional de La Junta a Sáenz a la altura del kilómetro 5.

El primero de los fallecidos fue identificado en el lugar como Jose Heredio C. E. de 22 años y el segundo Fabián Reynaldo G. P., de 19 años, destacando que aproximadamente a 15 metros se localiza una motocicleta color negro, marca Honda 110 C. C., misma que presenta un golpe en lado derecho. Asimismo, se dio a conocer que el conductor del segundo vehículo que se vio involucrado se dio a la fuga.