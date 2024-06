Tras quejas, Policía Vial de Cuauhtémoc atiende casos de autos estacionados en banquetas

Con el fin de reforzar la cultura de la legalidad, la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública Municipal (DSVPM), implementó acciones enfocadas en la concientización de los automovilistas sobre el respeto de los espacios y señalizaciones correspondientes, ya que al no acatar las reglas se pone en riesgo la integridad de las personas.

La dependencia municipal trascendió que las banquetas están diseñadas para el tránsito peatonal, por lo que un vehículo estacionado en ellas obliga a las personas a bajar a la calle, lo que puede ser peligroso.

Luego de una serie de quejas recibidas por parte de la ciudadanía, el departamento de Policía Vial y Tránsito, reforzó la vigilancia para disminuir la cantidad de automóviles que son estacionados sobre las banquetas.

Foto: Dirección de Seguridad y Vialidad Pública Municipal (DSVPM)

Se trata de un mal hábito por parte de los conductores, pero, además, una conducta que se sanciona a través de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua y Reglamento del Municipio de Cuauhtémoc. Las banquetas no están diseñadas para soportar el peso de los vehículos, por lo que estacionar en ellas puede causar daños a la superficie y a las estructuras subyacentes, como tuberías y cables.

Durante la semana, agentes de Vialidad realizaron recorridos y atendieron las quejas que se han realizado por la propia comunidad, que demanda la liberación de las banquetas por parte de los conductores para poder caminar con seguridad y comodidad.

“Mantener las banquetas libres de vehículos contribuye a un entorno urbano más ordenado y agradable”, señala el mensaje emitido por el Departamento de Tránsito y Vialidad Municipal a los conductores, por lo que se anunció que en caso de reincidencia se aplicarán las respectivas sanciones.

Foto: Dirección de Seguridad y Vialidad Pública Municipal (DSVPM)

Además de los mensajes de concientización, se trabajó en labores de vigilancia y prevención de accidentes en el Corredor Comercial, a las 11:00 horas del 06 de junio, del kilómetro 5 al 18 de la carretera.

El uso del cinturón de seguridad, no usar el teléfono celular al momento de conducir, no exceder los límites de velocidad permitido, no utilizar vueltas prohibidas o el carril indebido, en la zona del Corredor Comercial, fueron algunos aspectos que se vigilaron por las autoridades en esta parte de la comunidad.