Una persona sin vida y una más lesionada de gravedad en volcadura

Personal de Seguridad Pública Municipal con destacamento en el seccional de Álvaro Obregón atendió un hecho vial que se registró la madrugada de este sábado 04 de septiembre en los límites con la comunidad de El Porvenir de Bachíniva.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el lugar fue localizado un vehículo volcado marca Cadillac, línea Cts, color negro, modelo 2005, conducido por el C. Rigoberto C. H., de 55 años quien resultó lesionado de gravedad junto con su acompañante el C. Reydesel C. H., de 60 años de edad, quien falleció minutos después cuando recibia atención médica.

El incidente dejó daños materiales totales en el vehículo por la cantidad de 80 mil pesos y se refiere que las posibles causas que influyeron para que se presentara el accidente fueron el exceso de velocidad la falta de precaución y las condiciones climatológicas.

Cabe señalar que este hecho no compete a la jurisdicción del Municipio de Cuauhtémoc, sin embargo, se brindó el apoyo necesario por dificultades que presentaron autoridades del municipio de Bachíniva para acudir al lugar.