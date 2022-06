Urgen a líderes menonitas controlen consumo de bebidas embriagantes en Cuauhtémoc

La ingesta de embriagantes por parte de menores de la comunidad menonita, sigue representado el principal factor de accidentes automovilísticos fatales, esto al registrarse una aparatosa volcadura que dejó como saldo la muerte de un joven de 17 años de edad y cinco más heridos de gravedad, por lo que autoridades del municipio de Cuauhtémoc, hicieron un llamado a líderes menonitas para mantener un mayor control entre los jóvenes de su comunidad.

La portavoz de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Edna Martínez Estrada, explicó que, durante los presentes días, la comunidad menonita suspende todo tipo de actividades productivas para enfocarse en el desarrollo de festividades religiosas hasta el próximo miércoles 8 de junio, sin embargo, destacó que los jóvenes optan por consumir elevadas cantidades de licor.

Como resultado de ello, durante el pasado fin de semana, un menor de edad falleció luego de un choque con volcadura, ocurrida a la altura del kilómetro 27 en el campo número menonita número 13, en el municipio de Cuauhtémoc, cuya víctima fue identificada con el nombre de Benny Peters, de 17 años de edad.

Se informó que en el mismo percance vehicular resultaron cinco personas más, también menores de edad lesionados, quienes fueron trasladadas a diferentes instituciones de salud para recibir atención médica.

Los vehículos involucrados son pick-up, marca Dodge, línea Ram, color dorado, modelo 2013, con placas para circular CGR-4395 de Canadá y una pick up, marca Dodge, línea Dakota, modelo 2003, de color blanco, sin placas para circular, destacando que, al estar bajo los influjos de bebidas embriagantes, los jóvenes decidieron realizar una carrera que arrojó los resultados ya descritos, esto al exceder los límites de velocidad.

A este fatal accidente se le suma otro más registrado en el campo menonita 51 ubicado en el municipio de Namiquipa en el que otro menor de edad, falleció en la clínica ubicada en el campo 10 del Corredor Comercial a donde fue trasladado luego de volcar en la motocicleta que tripulaba la tarde del sábado.

El occiso fue identificado como Rodney Dyck, de 17 años de edad, quien, al exceder la velocidad de la motocicleta, perdió el control de la misma ocasionando que al caer sufriera lesiones de consideración que a la postre le quitaron la vida.

Con el fin de inhibir la ingesta de bebidas etílicas que provocan el aumento de accidentes fatales, la corporación preventiva del seccional de Álvaro Obregón envío un mensaje a las familias menonitas para mantener un mayor control sobre el desarrollo de las actividades de sus hijos, para que además con sus facultades establezcan medidas que impidan el consumo de alcohol.

En detalle, el mensaje trasciende de la siguiente manera: “Me permito hacerle de su conocimiento que este día, Domingo 05 de junio del 2022, inició la fiesta Menonita de carácter religioso, donde según se establece y así lo interpretan los fieles, que es la Partida de Cristo Crucificado y el derramé del Espíritu Santo, festividades que culminan hasta el próximo martes por la noche”.

“En estos días, la Comunidad Menonita no abre ningún negocio ni establecimientos comerciales, es de estricto descanso de la actividad laboral, acuden a las diferentes iglesias, se van de paseo y se presenta la movilidad de muchas familias, incluso de Estados Unidos y Canadá, al Norte de México, donde se reúnen en las casas para hablar de la Biblia y degustar de alimentos”, continua el escrito.

“Más sin embargo, las autoridades de esta región de Alvaro Obregon, tenemos detectado que mientras los adultos realizan estas festividades religiosas, los hijos, muchos de ellos menores de edad, adolescentes, aprovechan para irse a pasear por los diferentes campos de las comunidades de Manitoba y Swift Current y lamentablemente ingerir bebidas alcohólicas sin ninguna medida, ni restricción y al no tener la madurez suficiente ni la experiencia se ven muchas veces envueltos en accidentes viales, tal y como sucedió esta mañana en el kilómetro 20 del Corredor Comercial, así como también hace unos momentos en el calle Maizales, a la altura del kilómetro 27 del Corredor Comercial, con consecuencias fatales”.

“Consideramos que por más que las autoridades estemos preocupados y presentes, esto no va a disminuir la problemática, mientras los jóvenes no tomen conciencia, pero además, que los padres también colaboren poniendo un poco de orden con sus hijos y no les permitan mezclar al alcohol con el volante, sobre todo en estos días que son muy especiales para la cultura Menonita”.

“Nuestro único interés al hacer este llamado, es evitar más tragedias en la comunidad Menonita, así como en la sociedad en general. Recordamos que la ingesta de bebidas embriagantes es nociva para la salud y el consumo en menores de edad está prohibido por la ley. Agradecemos y respetamos sus tradiciones, siempre y cuando se realicen en un entorno de respeto y buenas costumbres”, puntualiza el mensaje.