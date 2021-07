Vacunarse ayudar a frenar surgimiento de nuevas variantes de cepas

Durante su visita a esta ciudad, fue entrevistado el director general del Hospital Ángeles, el doctor Rodolfo Chávez Chávez, quien explicó que acudir a vacunarse con cualquiera de las marcas que se están ofreciendo por parte del gobierno, es benéfico para quien lo hace y para la sociedad, además de que ayuda a evitar el surgimiento de nuevas variantes de Covid 19.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lo anterior ante la apatía que ha mostrado la población, sobre todo de las etapas de 40 y más y 30 y más, para acudir a que les suministren el biológico.

Llamó a la ciudadanía a tener un criterio propio ante las distintas informaciones que surgen sobre todo a través de las redes sociales que ocasionan confusión, eligiendo fuentes sólidas y evitando contribuir a la desinformación.

Rodolfo Chávez Chávez mencionó que entre más personas sean susceptibles a enfermarse de Covid, esto le permite al virus replicarse a mayor velocidad, y cada vez que esto ocurre existe la posibilidad de que en el crecimiento celular haya un error en la transmisión genética, lo que se conoce como variante.

Comentó que la variante Delta surgió a raíz de la gran replica del virus, la cual forma parte de las variantes de preocupación que ha catalogado así la propia Organización Mundial de la Salud.

“Lo que sabemos de la Delta es que se transmite más rápido que la original. Afecta más pero no se ha visto reflejado en más hospitalizaciones y muertes. No hemos visto ese pico en los hospitales”, indicó.

Expuso que el grupo de variantes de gran preocupación, de la OMS, afectan el curso natural de una enfermedad, lo que significa que en lugar de ser el foco el pulmón, puede ser otro órgano primario, o bien en lugar de síntomas respiratorios sean otros. Además el tratamiento para Covid actual ya no serviría. No obstante, aún no hay registro de una variante clasificada así.

Mencionó que hay quien decide no vacunarse y se respeta, pero es necesario entender que afecta a la comunidad.

“El virus se puede detener con la vacuna o con las medidas que tuvimos todos el 2020. Entre más gente no se quiere vacunar tendremos que cerrar negocios, estar en aislamiento, traer cubrebocas. Invito a todas las personas a que si tiene la oportunidad de vacunarse, lo haga”, dijo.

Aplicarse el biológico, subrayó, reduce drásticamente la posibilidad de que haya más variantes.

No descartó ninguna de las marcas de vacunas y dijo que todas han pasado por la autorización de la OMS y en el caso de México, deben ser aprobadas por Cofepris. Alertó a no adquirirlas en el mercado negro.